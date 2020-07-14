Originally published Nov. 15, 2019: This cartoon ran shortly after Roger Stone, the longtime friend and political advisor of President Donald Trump, was convicted by a jury of seven federal offenses. Famously, Stone has a large tattoo of President Richard Nixon on his back. Barring a presidential pardon it seemed certain Stone would serve a lengthy prison sentence. Last Friday night, Trump commuted the self-described dirty trickster’s prison sentence.
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Throwback toonsday: Looking back at newsmakers through the pen of Tulsa World editorial cartoonist Bruce Plante
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