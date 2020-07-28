...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...CREEK...
DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...
MUSKOGEE...NOWATA...OKFUSKEE...OKMULGEE...OSAGE...OTTAWA...
PAWNEE...PITTSBURG...PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON OK.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SCATTERED THUNDERSTORMS, WITH LOCALLY HEAVY RAIN, WILL SPREAD
EAST ACROSS THE REGION TODAY. ADDITIONAL THUNDERSTORMS ARE
EXPECTED TO REDEVELOP TONIGHT, ESPECIALLY ACROSS NORTHEAST
OKLAHOMA. GIVEN THE HIGH RAIN RATES AND SLOW STORM MOTIONS
EXPECTED, LOCALIZED FLOODING IS LIKELY. MOST AREAS WILL SEE
AROUND AN INCH OR TWO OF RAIN. HOWEVER, LOCALLY HIGHER AMOUNTS
OF 4 TO 6 INCHES WILL BE POSSIBLE IN THE STRONGER STORMS THAT
MOVE OVER THE SAME LOCATIONS.
* ADDITIONAL THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAINFALL ARE EXPECTED ON
THURSDAY. THE FLOOD WATCH WILL LIKELY NEED TO BE EXTENDED FOR
SOME AREAS, ESPECIALLY IN LOCATIONS THAT RECEIVE HEAVY RAINFALL
TODAY AND TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
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