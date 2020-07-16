GROUNDHOG DAY

Punxsutawney Phil is held by handler Bill Deeley during a TV interview Friday, Feb. 1, 2002, in Punxsutawney, Pa. Deeley and other members of the Punxsutawney Groundhog Club will make the 116th trek to Gobbler's Knob, Saturday to see what Phil's prediction is on a possible early end to winter. (AP Photo/Gene J. Puskar)

 GENE J. PUSKAR

Ear! Ear!

God made our heads with two clasps

To hold up our glasses and masks.

Were God not so wise,

We’d be fiddling with ties.

Thanks for those jug ears at last!

Susan DeBartolo, Tulsa

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