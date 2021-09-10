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Sports Record for Sept. 10
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Sports Record for Sept. 10

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Local

GOLF

Local

LaFORTUNE PARK

Tulsa Elks Lodge Scramble

1. L. Bible, S. Bible, R. Tarwater, T. Tarwater, 41; 2. Ogdon Jr., Ogdon Sr., K. Pace, C. Piggee, 41; 3. J. Herron, K. Rentz, D. Henderson, S. Stellazuniga, 42

PAGE BELCHER

Christian Men’s Fellowship

1. B.J. Barnhart, 69; T2. Bob Bell, 70; T2. Don Garrison 70; T2. Ken Hayes, 70; T5. Larry Huey, 71; T5. Dick Tullis, 71; T5. Mel Hayes, 71; T8. Gilbert York, 72; T8. Jerry Williams, 72; T8. Duane Dunham, 72; 11. Ron Wilson, 73; T12. Craig Hobbs, 74; T12. Tyrone Gilyard, 74; T12. George Siler, 74; T15. Bill Kusleika, 75; T15. Rod Garrett, 75; 17. Mark Clemons, 76; 18. Don Liland, 77; 19. James Young, 78; 20. Darrell Wood, 82; 21. Frank Prentice, 84

Shoots Age or Better

BAILEY RANCH: Jim Brock, 82, shot 78; Ed Fox, 84, shot 83; Jim Ingram, 79, shot 74; Lew Wade, 82, shot 79

LA FORTUNE PARK: Jack Beggs, 79, shot 78; Fred Russel, 80, shot 79

ON THE LAKES AT THE CLUB AT INDIAN SPRINGS: Kirby Cozort, 77, shot 73

PAGE BELCHER: Don Garrison, 78, shot 77; Gilbert York, 79, shot 77

PRYOR CREEK: Bill Kannegiesser, 79, shot 75

SOFTBALL

High School

Claremore 10, Edison 0

Muskogee 8, McAlester 2

Yukon 7, Stillwater 5

Bethany Tournament

Ponca City 8, Southeast 3

Holdenville 7, Bethany 3

OKC Classen SAS 9, Bridge Creek 3

Bridge Creek 11, Piedmont JV 10

Holdenville3, Southeast 2

Bixby Tournament

Coweta 6, Bixby 1

Bixby 9, El Reno 0

Bixby 3, Union 1

Broken Arrow 2, Skiatook 1

Broken Arrow 9, Perry 2

Broken Arrow 9, Muldrow 0

Skiatook 9, Collinsville 1

Jenks 13, Collinsville 3

Perry 9, Collinsville 6

Coweta 9, Edmond Memorial 1

Coweta 6, Bixby 1

Coweta 7, Newcastle 0

Sand Springs 5, Edmond Memorial 4

Edmond Memorial 11, Newcastle 3

Jenks 9, Muldrow 1

Jenks 6, Skiatook 2

Sand Springs 6, Newcastle 5

Sand Springs 17, Union 2

Broken Arrow 2, Skiatook 1

Silo Tournament

Washington 8, Antlers 2

Broken Bow 4, Antlers 3

Washington 3, Broken Bow 0

Red Oak 3, Poteau 2

Silo 7, Tishomingo 4

Southwest Shootout Sterling

Velma-Alma 3, Lexington 2

Lookeba-Sickles 2, Roff 0

Ripley 7, Sterling 0

Woodland Tournament

Woodland 9, Caney Valley 0

Hominy 5, Caney Valley 2

Hominy 15, Dover 1

Dover 5, Tonkawa 0

Newkirk 9, Pawhuska 0

Newkirk 10, Shidler 2

Pioneer-Pleasant Vale 11, Pawnee 1

Pioneer-Pleasant Vale 8, Pawhuska 2

Woodland 4, Tonkawa 3

Pawnee 5, Shidler 1

Wyandotte Fall Classic

Grove 13, Webb City JV 0

Kansas 8, Grove 0

Kansas 12, Webb City JV 0

VOLLEYBALL

College

Tulsa Invitational Tournament

Stephen F. Austin d. Tulsa 25-17, 26-28, 25-20, 25-14

Arkansas d. Oral Roberts 25-22, 25-15, 25-17

Stephen F. Austin d. Oral Roberts 28-26, 25-18, 25-20

Arkansas d. Tulsa 25-17, 17-25, 25-20, 25-21

High School

Bishop Kelley Comet Tournament of Champions

Jenks d. Bixby 25-20, 25-22

Fayetteville (Ark.) d. Ponca City 25-11, 25-5

Jenks d. Ponca City 25-17, 25-7

Fayetteville (Ark.) d. Bixby 25-16, 25-16

Bixby d. Ponca City 25-11, 25-13

Fayetteville (Ark.) d. Jenks 27-25, 25-16

Bishop Kelley d. Stillwater 25-10, 25-19

Broken Arrow d. Norman 25-15, 25-8

Bishop Kelley d. Norman 25-10, 25-23

Broken Arrow d. Stillwater 25-23, 25-27, 25-19

Stillwater d. Norman 15-25, 25-20, 25-14

Broken Arrow d. Bishop Kelley 23-25, 26-24, 27-25

Catoosa Port City Classic

Verdigris d. Holland Hall 25-22, 25-16

Claremore d. Coweta 25-22, 26-24

OKC Mount St. Mary d. Tahlequah 25-9, 25-13

Regent Prep d. Shawnee 25-15, 25-11

OKC Mount St. Mary d. Coweta 25-16, 25-9

Regent Prep d. Tahlequah 25-14, 25-15

Tahlequah d. Coweta 25-21, 26-24

Verdigris d. Shawnee 25-20, 25-11

Claremore d. Shawnee 26-24, 23-25, 15-12

OKC Mount St. Mary d. Holland Hall 25-20, 25-18

Regent Prep d. Verdigris 25-17, 27-25

Verdigris d. Claremore 25-19, 28-26

Regent Prep d. Coweta 25-15, 25-12

Holland Hall d. Claremore 25-22, 25-22

Catoosa d. Skiatook 22-25, 25-22, 15-12

North Rock Creek d. Berryhill 25-21, 25-11

Oklahoma Bible Academy d. Collinsville 25-16, 25-20

Inola d. Christian Heritage 25-20, 25-19

Catoosa d. Berryhill 25-23, 25-19

North Rock Creek d. Collinsville 25-14, 25-21

Inola d. Skiatook 25-12, 19-25, 15-13

Christian Heritage d. Oklahoma Bible Academy 26-24, 25-20

North Rock Creek d. Oklahoma Bible Academy 25-13, 25-18

Inola d. Berryhill 25-14, 25-17

Catoosa d. Collinsville 25-15, 25-14

Skiatook d. Christian Heritage 25-16, 17-25, 15-10

Skiatook d. Berryhill 25-20, 25-21

North Rock Creek d. Christian Heritage 25-14, 21-25, 15-10

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