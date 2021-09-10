Sports Record for Sept. 10

Local
GOLF
Local
LaFORTUNE PARK
Tulsa Elks Lodge Scramble
1. L. Bible, S. Bible, R. Tarwater, T. Tarwater, 41; 2. Ogdon Jr., Ogdon Sr., K. Pace, C. Piggee, 41; 3. J. Herron, K. Rentz, D. Henderson, S. Stellazuniga, 42
PAGE BELCHER
Christian Men’s Fellowship
1. B.J. Barnhart, 69; T2. Bob Bell, 70; T2. Don Garrison 70; T2. Ken Hayes, 70; T5. Larry Huey, 71; T5. Dick Tullis, 71; T5. Mel Hayes, 71; T8. Gilbert York, 72; T8. Jerry Williams, 72; T8. Duane Dunham, 72; 11. Ron Wilson, 73; T12. Craig Hobbs, 74; T12. Tyrone Gilyard, 74; T12. George Siler, 74; T15. Bill Kusleika, 75; T15. Rod Garrett, 75; 17. Mark Clemons, 76; 18. Don Liland, 77; 19. James Young, 78; 20. Darrell Wood, 82; 21. Frank Prentice, 84
Shoots Age or Better
BAILEY RANCH: Jim Brock, 82, shot 78; Ed Fox, 84, shot 83; Jim Ingram, 79, shot 74; Lew Wade, 82, shot 79
LA FORTUNE PARK: Jack Beggs, 79, shot 78; Fred Russel, 80, shot 79
ON THE LAKES AT THE CLUB AT INDIAN SPRINGS: Kirby Cozort, 77, shot 73
PAGE BELCHER: Don Garrison, 78, shot 77; Gilbert York, 79, shot 77
PRYOR CREEK: Bill Kannegiesser, 79, shot 75
SOFTBALL
High School
Claremore 10, Edison 0
Muskogee 8, McAlester 2
Yukon 7, Stillwater 5
Bethany Tournament
Ponca City 8, Southeast 3
Holdenville 7, Bethany 3
OKC Classen SAS 9, Bridge Creek 3
Bridge Creek 11, Piedmont JV 10
Holdenville3, Southeast 2
Bixby Tournament
Coweta 6, Bixby 1
Bixby 9, El Reno 0
Bixby 3, Union 1
Broken Arrow 2, Skiatook 1
Broken Arrow 9, Perry 2
Broken Arrow 9, Muldrow 0
Skiatook 9, Collinsville 1
Jenks 13, Collinsville 3
Perry 9, Collinsville 6
Coweta 9, Edmond Memorial 1
Coweta 6, Bixby 1
Coweta 7, Newcastle 0
Sand Springs 5, Edmond Memorial 4
Edmond Memorial 11, Newcastle 3
Jenks 9, Muldrow 1
Jenks 6, Skiatook 2
Sand Springs 6, Newcastle 5
Sand Springs 17, Union 2
Broken Arrow 2, Skiatook 1
Silo Tournament
Washington 8, Antlers 2
Broken Bow 4, Antlers 3
Washington 3, Broken Bow 0
Red Oak 3, Poteau 2
Silo 7, Tishomingo 4
Southwest Shootout Sterling
Velma-Alma 3, Lexington 2
Lookeba-Sickles 2, Roff 0
Ripley 7, Sterling 0
Woodland Tournament
Woodland 9, Caney Valley 0
Hominy 5, Caney Valley 2
Hominy 15, Dover 1
Dover 5, Tonkawa 0
Newkirk 9, Pawhuska 0
Newkirk 10, Shidler 2
Pioneer-Pleasant Vale 11, Pawnee 1
Pioneer-Pleasant Vale 8, Pawhuska 2
Woodland 4, Tonkawa 3
Pawnee 5, Shidler 1
Wyandotte Fall Classic
Grove 13, Webb City JV 0
Kansas 8, Grove 0
Kansas 12, Webb City JV 0
VOLLEYBALL
College
Tulsa Invitational Tournament
Stephen F. Austin d. Tulsa 25-17, 26-28, 25-20, 25-14
Arkansas d. Oral Roberts 25-22, 25-15, 25-17
Stephen F. Austin d. Oral Roberts 28-26, 25-18, 25-20
Arkansas d. Tulsa 25-17, 17-25, 25-20, 25-21
High School
Bishop Kelley Comet Tournament of Champions
Jenks d. Bixby 25-20, 25-22
Fayetteville (Ark.) d. Ponca City 25-11, 25-5
Jenks d. Ponca City 25-17, 25-7
Fayetteville (Ark.) d. Bixby 25-16, 25-16
Bixby d. Ponca City 25-11, 25-13
Fayetteville (Ark.) d. Jenks 27-25, 25-16
Bishop Kelley d. Stillwater 25-10, 25-19
Broken Arrow d. Norman 25-15, 25-8
Bishop Kelley d. Norman 25-10, 25-23
Broken Arrow d. Stillwater 25-23, 25-27, 25-19
Stillwater d. Norman 15-25, 25-20, 25-14
Broken Arrow d. Bishop Kelley 23-25, 26-24, 27-25
Catoosa Port City Classic
Verdigris d. Holland Hall 25-22, 25-16
Claremore d. Coweta 25-22, 26-24
OKC Mount St. Mary d. Tahlequah 25-9, 25-13
Regent Prep d. Shawnee 25-15, 25-11
OKC Mount St. Mary d. Coweta 25-16, 25-9
Regent Prep d. Tahlequah 25-14, 25-15
Tahlequah d. Coweta 25-21, 26-24
Verdigris d. Shawnee 25-20, 25-11
Claremore d. Shawnee 26-24, 23-25, 15-12
OKC Mount St. Mary d. Holland Hall 25-20, 25-18
Regent Prep d. Verdigris 25-17, 27-25
Verdigris d. Claremore 25-19, 28-26
Regent Prep d. Coweta 25-15, 25-12
Holland Hall d. Claremore 25-22, 25-22
Catoosa d. Skiatook 22-25, 25-22, 15-12
North Rock Creek d. Berryhill 25-21, 25-11
Oklahoma Bible Academy d. Collinsville 25-16, 25-20
Inola d. Christian Heritage 25-20, 25-19
Catoosa d. Berryhill 25-23, 25-19
North Rock Creek d. Collinsville 25-14, 25-21
Inola d. Skiatook 25-12, 19-25, 15-13
Christian Heritage d. Oklahoma Bible Academy 26-24, 25-20
North Rock Creek d. Oklahoma Bible Academy 25-13, 25-18
Inola d. Berryhill 25-14, 25-17
Catoosa d. Collinsville 25-15, 25-14
Skiatook d. Christian Heritage 25-16, 17-25, 15-10
Skiatook d. Berryhill 25-20, 25-21