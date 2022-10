Sports Record for Oct. 4

GOLF

College: Women

Barbara Nicklaus Cup – Final Round

Teams: 1. Tulsa, 318-314-320-952; 2. Maryland, 314-324-321-959; 3. TCU, 315-317-329-961; 4. Furman, 326-321-320-967

TU individuals: 2. Grace Kilcrease, 77-78-76-231; 8. Lovisa Gunnar, 80-76-83-239; 11. Emily Boehrer, 82-81-77-240; 27. Sydney Seigel, 80-79-92-251; 29. Lilly Thomas, 81-88-84-253

Golf Iconic Classic – Second Round

Teams: 1. New Mexico State, 294-280-574; 2. Pepperdine, 284-291-575; 3. Long Beach State, 287-290-577; 4. Oral Roberts, 291-292-583

ORU individuals: 2. Sarah Bell, 71-67-138; 15. Kate Strickland, 71-75-146; T43. Katelyn Rika, 73-78-151; T43. Cristina Riu, 76-5-151; 47. Malene Arildsen, 77-75-152

Golfweek Division II Fall Invitational – Final Round

Teams: 1. Nova Southeastern, 284-297-290-871; 2. Flagler College, 290-294-288-872; 3. West Florida, 300-296-296-892; 4. Montevallo, 298-298-306-902; 5. Rogers State, 314-292-302-902

RSU individuals: 4. Marelda Ayal, 76-71-69-216; 11. Lydia Sitorus, 77-70-74-221; 31. Jaelynn Unger, 82-70-83-235; T42. Kristin Gudmundsdottir, 81-81-79-241; T42. Brianna Maddux, 80-81-80-241

Local

ADAMS

ASMGA Senior 4-Man, 3 Nets

A Flight: 1. Bill Bridendolph, Ben Lewis, Dennis Befort, Darrell Potts, 191; 2. Jim Sasaki, Tom Brewington, Mark Abbott, Lindsey Stubbs, 192; T3. Dave Harding, Don Noak, Marty Hess, Jim Liehr, 197; 4. T3. Wendell Price, Blake Davis, Craig Sarver, Lee Stephens, 197; 5. Jim Jenkins, Dennis Reck, Bill Estes, Butch Young, 199; 6. Paul Taylor, Mike Glades, Sid Roper, Don Antle, 204; B Flight: 1. Bob Wilson, Jim Brown, Stan Bennet, Kevin Sparks, 186; 2. Wayne Eads, Joe Bradley, Kim Shepherd, Jeff Gillispie, 187; T3. David Flick, John Simon, Dink Holloway, Tom Desalme, 188; T3. Derek Griffin, Kevin Bates, Alan Brown, David Hampton, 188; 5. Don Englebert, J.D. Paige, Ken Fitch, Del Piper, 193; 6. Bon Bennett, Stan Baughn, Danny White, Gerald Barnes, 198; C Flight: 1. Marty Lowe, Gary Reheis, John Whitworth, Steve Domann, 187; 2. Rick Martinez, Bart Riling, Ken Taylor, Jim Anderson, 190; 3. Frank Jordan, Ruben Anguiano, Gary Loosen, Tom Polk, 193; T4. Ed John, Dean Robertson, Jim Meyer, Paul Vassar, 196; T4. Jason Peterman, Dennis Cubbage, John McCollum, Steve Bell, 196; 6. Gregg Harder, Jon Hargis, Bob Oborny, Boyd Geary, 197; Closest to Pin: 3. Roper; 6. Baughn; 12. Polk; 16. Brewington

BATTLE CREEK

Senior MGA Shamble

1. Charlie Johnson, Dee Blackwelder, 140; 2. James Ko, Ray Stowers, 142; T3. Randy Oxley, Dalton Wiley, 143; T3. Jim Dorney, Glenn Oleman, 143

HERITAGE HILLS

Senior Men’s Results

1. John Bivins, Chuck Owens, Dwight George, Eric Rahn, 58; 2. Jerry Holloman, Bob Barry, Steve Keibert, Aaron Ross, 61; 3. Delio Bustos, Tom Fisher, Kirby Brumble, Steve Duncan, 61; 4. Scott Coulter, Mutt Schumann, David Adair, Greg Underhill, Mark Lechtenberg, 62; 5. Jean Higgins, Bob Higgins, John Higgins, Stan Stanfield, 63; 6. Rick King, Phil Senor, Darrell Rupe, Bob Young, Steve Reynolds, 63; 7. Mike Coffman, Mike Gobell, Steve Olmsted, Charlie Childers, 63; 8. Call Louis, Jeff Rhodes, Steven Pressfield, Barry Hartman, 64; 9. Kevin Anderson, Richard Stevens, J.D. Macaulay, Mark Olmsted, 65; 10. Bill Reese, Ron Martin, Van Robinson, Russ Meyer, 66; 11. Doug Whitson, Mark Burger, Jerry Hartman, Alan Freitus, 68

PAGE BELCHER

WGA Odd-Even Partnership

1. Joyce Smith, Mary Peterson, 68.5; 2. Carolyn Smith, Christie Burroughs, 75; 3. Pat Stevens, Sydney Rodes, 78; 4. Becky Masoner, Lori Smith, 80.5; 5. Rita Andersen, Connie Glenn, 86.5

SAPULPA

Senior Scramble

1. Joe Bennett, Dave Heatheerly, Frank Wright, Jim Herron, 60; 2. Lee Benest, Dennis Morris, Brian Stevens, Keith Bacon, 60; 3. Ray Martin, Bud Musser, Gail Musser, Analia Wilkerson, 60; 4. Bill Erwin, Jerry Bennett, Ed Horton, Ken Rentz, 62; 5. Johnny Baker, Paul Schreffler, Terry Long, Harold Umholtz, 62; 6. Will Cleveland, Bob Warner, Darrell Wood, Doyle Williams, 62; 7. Paul Steenson, Mark Steenson, John Steenson, Quentin Maxwell, 63; 8. Ken Ingram, Randy Smith, Bob Hunt, Bob Phillipe, 63; 9. George Mills, Millard Clowers, Jerry Lewis, Jerry Reed, 63; 10. Dave Henderson, Tom Henderson, Bailey Jackson, Bill Cruikshank, 63; 11. Harry Bailey, Charlie Hostetter, Mark Nelson, Dave Shouse, 63; 12. Steve Carlile, Paul Pearcy, Joel Hill, Herman Henderson, 65

Shoots Age or Better

ADAMS: Ben Lewis, 87, shot 83; Wendell Price, 73, shot 68

BATTLE CREEK: Jim Ingram, 80, shot 73

CHEROKEE HILLS: Jack Beggs, 80, shot 78; Doc Patton, 79, shot 77; Fred Russell, 81, shot 78

PRYOR CREEK: Bill Kannegiesser, 80, shot 80

SOFTBALL

High School

OSSAA Regional Tournament

Class 6A

Broken Arrow 10, Putnam City North 3

Edmond Memorial 16, Midwest City 2

Moore 15, Putnam City 0

Sand Springs 2, Muskogee 0

Muskogee 8, Putnam City North 6

Mustang 11, Northwest Classen 0

Mustang 6, Yukon 1

Playoff schedule

CLASS 3A

All games at Hall of Fame Stadium in Oklahoma City. Quarterfinal and semifinal games on Integris Field, championship on OG&E Energy Field.

Thursday

Washington vs. Morris, 11:00 a.m.; Haskell vs. Lindsay, 1:30 p.m.; Tishomingo vs. Kiefer, 4:00 p.m.; North Rock Creek vs. Comanche, 6:30 p.m.

Friday

Washington/Morris winner vs. Haskell/Lindsay winner, 11:00 a.m.; Tishomingo/Kiefer winner vs. North Rock Creek/Comanche winner, 1:30 p.m.

Saturday

Championship, 1:30 p.m.

CLASS 2A

All games at Hall of Fame Stadium in Oklahoma City. Quarterfinal and semifinal games on Field 2, championship on OG&E Energy Field.

Thursday

Dale vs. Minco, 11:00 a.m.; Pocola vs. Dibble, 1:30 p.m.; Silo vs Howe, 4:00 p.m.; Morrison vs. Amber-Pocasset, 6:30 p.m.

Friday

Silo/Howe winner vs. Morrison/Amber-Pocasset winner, 2:30 p.m.; Dale/Minco winner vs. Pocola/Dibble winner, 4:00 p.m.

Saturday

Championship, 6:30 p.m.

CLASS A

All games at Hall of Fame Stadium in Oklahoma City. All Games on OG&E Energy Field.

Thursday

Ripley vs. Arapaho-Butler, 11:00 a.m.; Cyril vs. Red Oak, 1:30 p.m.; Shattuck vs. Sterling, 4:00 p.m.; Caddo vs. Canute, 6:30 pm.

Friday

Ripley/Arapaho-Butler winner vs. Cyril/Red Oak winner, 11:00 a.m.; Shattuck/Sterling winner vs. Caddo/Canute winner, 1:30 p.m.

Saturday

Championship, 4:00 p.m.

CLASS B

All games at Hall of Fame Stadium in Oklahoma City. Quarterfinal and semifinal games on Field 3, championship on OG&E Energy Field.

Thursday

Stuart vs. Kiowa, 11:00 a.m.; Moss vs. Lookeba-Sickles, 1:30 p.m.; Buffalo Valley vs. Tupelo, 4:00 p.m.; Turner vs. Whitesboro, 6:30 p.m.

Friday

Turner/Whitesboro winner vs. Moss/Lookeba-Sickles winner, 2:30 p.m.; Stuart/Kiowa winner vs. Buffalo Valley/Tupelo, 4:00 p.m.

Saturday

Championship, 11:00 a.m.

VOLLEYBALL

High School

Claremore Sequoyah def. Catoosa 3-0

Stillwater def. Southmoore 25-12, 25-17, 25-22

Jenks def. Sand Springs 25-10, 25-14, 25-18

Booker T. Washington def. Muskogee 25-13, 25-10, 25-13