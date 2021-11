Sports record for Nov. 28

Wrestling

College

125: No. 15 Trevor Mastrogiovanni (OSU) dec. Kyle Waterman (DREX), 6-3; 133: No. 2 Daton Fix (OSU) fall Deon Pleasant (DREX), 4:22; 141: No. 28 Carter Young MD Jared Donahue (DREX), 18-6; 149: No. 24 Kaden Gfeller (OSU) fall Tyler Williams (DREX), 3:20; 157: No. 16 Wyatt Sheets (OSU) MD No. 32 Parker Kropman (DREX), 8-0; 165: No. 5 Travis Wittlake (OSU) MD Evan Barczak (DREX), 13-3; 174: No. 16 Dustin Plott (OSU) dec. No. 12 Mickey O’Malley (DREX) 6-3; 184: No. 7 Dakota Geer (OSU) TF Bryan McLaughlin (DREX), 24-9, 6:43; 197: No. 1 AJ Ferrari (OSU) TF Tino Morina (DREX), 17-2, 5:00; HWT: No. 31 Luke Surber (OSU) TF Eli Anthony (DREX), 19-4, 5:25.