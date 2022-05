Sports Record for May 11

BASEBALL

College

Tuesday

DALLAS BAPTIST 8, OKLAHOMA STATE 7

Oklahoma State;111;020;110;—;7;13;2

Dallas Baptist;210;003;002;—;8;9;0

Stone, Bogusz (4), Ure (5), Davis (6), Morrill (8), McLean (9) and Daugherty, Adkison; Sherlin, Baker (2), Schott (4), Johnson (4), Mackay (6), Hall (7), Russell (8) and Wrobleski. W: Russell (3-0). L: McLean (1-1). HR: OSU, Thompson (11), Mendham (8); DBU, Grady (8), Jones (11), Heefner(7), Rombach (10).

ORAL ROBERTS 8, CENTRAL ARKANSAS 7

Central Arkansas;101;030;020;—;7;11;0

Oral Roberts;300;300;02X;—;8;16;0

Laufman, Haley (3), Navarro (4), Gregson (8) and Flagg; Foster, Davis (2), Gregory (3), Roach (3), Weber (4), Widener (5), Fowler (6), Hall (7), McCullough (8), Denton (9) and Gibson. W: McCullough (1-0). L: Navarro (3-2). S: Denton (5). HR: UCA, Johnson, Sturgeon; ORU, Cox.

GOLF

College: Women

NCAA: Stillwater Regional

At Karsten Creek Golf Club

Teams (top four advance): 1. Baylor 292-285-288—865. 2. Arizona State 296-294-289—879. T3. Oklahoma State 296-298-287—881; Auburn 313-292-276—881. 5. Michigan State 303-292-290—885. 6. Furman 308-300-290—898. 7. Clemson 293-300-308—901. 8. North Carolina State 311-303-301—915. 9. Tulane 322-300-303—925. 10. California 312-310-306—928.

OSU individuals: 1. Maddison Hinson-Tolchard 72-71-69—212. T22. Han-Hsuan Yu 74-76-74—224. T24. Rina Tatematsu 74-74-77—225. 31. Lianna Bailey 76-81-71—228. T35. Hailey Jones 82-77-73—232.

TU individual: 22. Lilly Thomas 76-72-76—224.

NCAA: Albuquerque Regional

At Championships Course at UNM

Teams (top four advance): 1. Oregon 284-284-292—860. 2. Texas 287-290-286—863. 3. Georgia 292-284-290—866. 4. TCU 292-291-291—874. 5. Florida 288-296-291—875. 6. Arizona 293-295-288—876. T7. Louisville 295-296-294—885; T7. Sam Houston 302-286-297—885. 9. Oklahoma 299-303-293—895. 10. North Texas 296-307-303—906.

OU individuals: T8. Hannah Screen 71-74-72—217. T37. Libby Winans 75-77-72—224. T42. Mikhaela Fortuna 76-75-74—225. T54. Maria Fernanda Martinez 77-78-75—230. T56. Meagan Winans 79-77-76—232.

NCAA Division II Championship

At Chattahoochee Golf Club, Gainesville, Ga.

Team standings: 1. DBU 296-293—589; 2. Lee University 297-293—590; 3. Limestone University 307-286—593; T4. Anderson (SC) 295-300—59; T4. Lynn 298-297—595; 6. Barry University 299-297—596; 7. West Texas A&M 304-294—598; 8. Colorado Christian 301-304—605; 9. Findlay 304-302—606; 10. Henderson State 304-304—608; 11. Texas A&M - Commerce 306-305—611; 12. Grand Valley State 312-301—613; T13. Central Missouri 310-304—614; T13. UIndy 310-304—614; 15. Rogers State 303-315—618; T16. Missouri - St. Louis 312-310—622; T16. Texas A&M International 315-307—622; 18. Tiffin 317-322—639.

RSU Individuals: T17. Marelda Ayal;74-74—148; T39. Jessica Green;76-76—152; T65. Kristin Gudmundsdottir;75-82—157; T89. Lydia Sitorus;78-84—162; T92. Jaelynn Unger;80-83—163.

Local

BROKEN ARROW G&AC

WAG — 3 Blind Mice

1. Fran Newberger 72. 2. Cindy Phillips 75. 3. Dixie Reed 77.

PAGE BELCHER

Women's Golf Association

Ace of the Month: Susan Hall 65.

Handicap Tournament

Championship: 1. Susie Byrd 68. 2. Susie Parker 68. Marsha Cooper 71. Janice Boerner 73. Cathy Henry 80. Judy Genzer 84.

A Flight: 1. Susan Hall 65. 2. Rita Andersen 67. Sydney Rhodes. 72 Carolyn Smith 76. Joyce Smith 77. Lori Smith 80. Mary Petersen 83.

Christian Men's Fellowship

1. B J Barnhart 63; 2. Steve Wilson 66; 3. Jim Laster 68; 4. Mike Hayes 69; 5. Hank Prideaux 71; 6. Dick Tullis 74; 6. Bill Kusleika 74; 6. Dave Hohensee 74; 9. Mel Hayes 77; 10. Frank Prentice 79.

SOUTH LAKES

Group Play — Asbury Hackers

Group 1: 1. Rimmer, Beikmann, Rice. 2. McIntyre, Ware, Carlson.

Group 2: 1. Gibbs, Chambers, Schueller, Schaffer. 2. Taylor, Williams, Kinder, Graham.

TULSA COUNTRY CLUB

Men’s Guest Day

Gross: 1. Doug Thompson, Rob Stephens, Jeff Park, Doug Terry. 2. Whit Culver, John Hoover, Ben Dye, Kirk Turner.

Net: 1. James Hix, Chad Tuttle, Paul Boullion, Keith Stitt. 2. Lance Martin, Keith Hoskison, Aaron Choquette, Clif Wilson. 3. Joby Wood, Charlie Fell, Mike Hanson, Ron Siegenthaler.

Closest to the pin: No. 6. Jeff Park. No. 9. Clif Wilson. No. 14. Randy Eslick. No. 17. Rob Sher.

CEDAR RIDGE

OGA Four-Ball: Final results

Senior 4-Ball

1. Michael Alsup/Ken Kee 69-67—136. T2. Jeff Oakes/Mickey Tettleton 70-68—138, Kirk Wright/Kirk Maynord 66-72—138. 4. Don Clark/Jonathan Valuck 71-68—139. T5. Frank Billings/Andy Lucas 70-70—140, Steve Jelley/Gordy Guest 72-68—140. 7. Don Cochran/Rick Bell 70-71—141. T8. Greg Hathaway/Brett Benton 72-70—142, Michael Hughett/Michael Gotcher 73-69—142. T10. Joshua Walker/Tripp Davis 76-67—143, Mark Allert/Mark Cochran 74-69—143. T12. Jason Flegler/Kirk Fryer 70-74—144, Philip Upton/Aaron Lee 73-71—144, Tim Mcfarland/Cliff Merritt 71-73—144, Shawn Barker/Brent Taylor 72-72—144. T16. Curt Howard/James Fowler 72-73—145, Mark Pearson/Tracy McGuire 73-72—145. 18. Robert Laird/Michael Meimerstorf 74-73—147. T19. John Harding/Darrell Dyson 71-77—148, Sean Dolan/Brad Nelligan 76-72—148. 21. Steve Steele/Christopher Laughlin 74-75—149. 22. Mike Parham/Mark Kauffman 76-74—150. 23. Robert Martella/Jamie Hayes 78-73—151. T24. Bruce Maddux/Jim Roberts 74- 78—152, Jason Gulley/Thad Leffingwell 75-77—152. 26. Matthew Wellman/Jake Metcalf 78-75—153. 27. John Creekmore/Ron Miller 77-77—154. 28. Craig Collins/Jim Lack 78-77—155. 29. Orville Stephens/Warren Murray 77-81—158. 30. Jimmy Westfall/Nick Fuller 84-74—158. Roy Mosier/Donald Jernigan 76-WD—WD.

4-Ball

1. Tyler Hunt/Rob Laird 67-60—127. 2. Bill Lowry/Chris Noel 67-70—137. T3. Austin Schmidt/Preston Wilkins 71-67—138, Heath Myers/Kyle Hudelson 69-69—138. T5. Bradley Nelligan/Jamie Voegeli 71-68—139, Jeff Bell/Elliot Soyez 72-67—139. T7. Harley Abrams/Austin Quinten 71-69—140, Brandon Strathe/Jared Strathe 72-68—140. T9. Peter Vitali/Jesse Pennington 71-70—141, Dalton Rhoden/Dylan Igo 72-69—141. 11. Jeb Blacketer/Cooper Johnson 70-72—142. 12. Nathan Coats/Pat Collogan 72-71—143. 13. Garrett Jelley/Connor Houston 75-69—144. T14. Jonathan Myers/Karsten Majors 73-73—146, Tyler Carson/Jeremy Callison 74-72—146, Jeff Coffman/Brian Birchell 76-70—146. T16. Ryan Grimm/Austin Hannah 76-71—147, TJ Eckert/Eli Armstrong 70-77—147, Reagan Streck/Taton Hopkins 75-72—147, Sky Rylant/Matt Nolan 76-71—147. T20. Justin Ramer/Chris Ketter 73-76—149, Ty Burke/Jake Van Hooser 78-71—149. 22. Regan Henderson/Brady Liles 78-72—150. 23. Zach Rowin/Grant Hume 75-76—151. T24. Cooper Barrick/Chance Tatum 75-77—152, Blake Barnes/Bryan Champion 80-72—152. 26. Brandon Bergner/Jon Cline 77-76—153. 27. Austin Metts/Matt Eidson 77-77—154. T28. Seth Bingham/Kevin Joyce 81-74—155, Kiel McCall/Ross Gilbert 78-77—155. 30. Rowdy Anthony/Carter Cowan 90-88—178.

Shot age or better

ADAMS: Fred Taylor, 81, shot 77.

AQUA VALLEY (Guthrie): Jim Ingram, 80, shot 74.

INDIAN SPRINGS (River Course): Gary Jergensen, 81, shot 79.

OWASSO: Bill Allen, 74, shot 74.

SOUTH LAKES: Dale Starling, 78, shot 78; Jim Ingram, 80, 71.

SOCCER

High school: Girls

Tuesday

CLASS 3A SEMIFINALS

At Heritage Hall

Heritage Hall 3, Verdigris 0

At Victory Christian

Victory Christian 4, Oklahoma Christian School 3 (OT)

CLASS 4A SEMIFINALS

At Woodward

Holland Hall 1, Woodward 0

At Metro Christian

Metro Christian 3, Clinton 1

CLASS 5A SEMIFINALS

At Bishop McGuinness

Bishop McGuinness 3, Bishop Kelley 1

At Piedmont

Piedmont 3, Collinsville 0

CLASS 6A SEMIFINALS

At Broken Arrow

Edmond Deer Creek 1, Broken Arrow 0

At Norman North

Norman North 3, Union 1

NORMAN NORTH 3, UNION 1

Union;0;1;—;1

Norman North;2;1;—;3

Goals: Malham; Goodman, Amick, Ryan. Keepers: Bartmess, Pacheco; Osborn.

SOFTBALL

College

AAC CHAMPIONSHIP

Thursday-Saturday

At Greenville, N.C.

First round

No. 5 Tulsa vs. No. 4 Houston, 8 a.m. (ESPN+)

No. 7 Memphis vs. No. 2 Wichita State 11 a.m. (ESPN+)

No. 6 East Carolina vs. No. 3 South Florida 4 p.m. (ESPN+)

Friday: Semifinals

Game 1 winner vs. No. 1 UCF noon (ESPN+)

Game 2 winner vs. Game 3 winner 2:30 p.m. (ESPN+)

Saturday: Championship

Game 4 winner vs. Game 5 winner 10 a.m. (ESPN2)

AAC AWARDS

*unanimous selection

Player of the Year: Addison Barnard, Wichita State

Defensive Player of the Year: Justene Molina, UCF

Pitcher of the Year: Georgina Corrick, South Florida*

Rookie of the Year: Micaela Macario, UCF

Coaching Staff of the Year: UCF*

All-Conference First Team: P – Gianna Mancha, UCF; P – Georgina Corrick, South Florida*; C – Jada Cody, UCF*; 1B – Neleigh Herring, Wichita State; 1B – Kylie Norwood, Tulsa; 2B – Justene Molina, UCF; 3B – Kennedy Searcy, UCF*; SS – Sydney McKinney, Wichita State*; OF – Denali Schappacher, UCF; OF – Alexis Johns, South Florida; OF – Addison Barnard, Wichita State; OF – Lauren Lucas, Wichita State; DP/U/Non-P – Lauren Mills, Wichita State.

All-Conference Second Team: P – Kama Woodall, UCF; P – Kenna Wilkey, Houston; P – Erin McDonald, Wichita State; C – Kati Ray Brown, Houston; IF – Micaela Macario, UCF; IF – Becca Schulte, Houston; IF – Abby Jones, Tulsa; IF – Jessica Garcia, Wichita State; IF – Zoe Jones, Wichita State; OF – Taudrea Sinnie, East Carolina; OF – Paige Hulsey, Houston; OF – Gracie Morton, Memphis; DP/U/Non-P – Ashleigh Griffin, UCF

All-Rookie Team: P – Jordan Hatch, East Carolina; P – Alison Cooper, Wichita State*; C/DP – Ashleigh Griffin, UCF*; IF – Micaela Macario, UCF*; IF – Celeste Wood, Tulsa; OF – Kailyn Bearpaw, Tulsa.