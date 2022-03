Sports Record for March 27

GOLF

Local

Forest Ridge

Tulsa Sandblasters Stroke Play

A Flight: 1. Nate Caughman, 72; 2. Sean Dolan, 72; 3. Zack Bacon, 73;

B Flight: 1. Tony Presley, 66; 2. Steve Jones, 79; 3. Billy McNack 70

C Flight: 1. Craig Keirsey, 71; 2. Lloyd Carrol 73; 3. Mark Schneider, 73

D Flight: 1. Andrew Dickison, 72; 2. Robert Smallwood, 73; 3. Darius McNack, 74

INDIAN SPRINGS

Couples Golf Association

Flight 1: 1. Mike and Charlene Donley & Mark and Emily Baber, 67; 2. Aaron and Nicole Agnew & Justin and Heather Agnew, 68; 3. Mike and Becky Duvall & Matt and Denise Robinson, 70.

Flight 2: 1. Bo and Anamarie Hurt & Mike and Tama Clark, 68; 2. Joel and Betsy Spitler & Pat and Cyndi Wilkinson, 69; 3. Brit and Dawn Mayberry & Steve and Gayla Sherment, 69.

Flight 3: 1. Johnny and Renee Hamilton & Bob and Linda Lantz , 68; 2. Mike and Joanne Hardy & Gil and Donna Morris, 69; 3. Mike and Lynda Starbuck & Robert and Dawne Stafford, 69.

Shoots Age or Better

Battle Creek: Eugene Blake, 85, shot 79; Steve Mancino, 78, shot 71.

Shangri-La: Jack Moore, 86, shot 83.

SOFTBALL

College

OKLAHOMA 3, BAYLOR 1

BU;000;001;0;--;1;1;1

OU;000;000;3;--;3;4;1

Orme and Collazos; Trautwein and Elam. W: Trautwein (8-0). L: Orme (6-8). HR: Jennings.

OKLAHOMA ST. 16, TEXAS TECH 2

TTU;100;10;--;2;5;1

OSU;(12)40;0X;--;16;11;0

Fritz, Hornback (1), Kuehl (1), Carlin (1) and Crites; Maxwell, Day (4) and Cottrill, Tuck (2). W: Maxwell (11-0). L: Fritz (11-6). HR: Jackson.

BASEBALL

College

No. 6 Central Missouri 5, Rogers St. 4

BAYLOR 16, OKLAHOMA 8

BU;301;121;503;--;16;14;2

OU;020;230;001;--;8;11;5

Rigney, C. Caley (5), Jackson (6) and H. Caley; Martinez, Atwood (5), Campbell (6), Miller (7), Allen (7), Sundloff (8), Calhoun (9) and Crooks. W: C. Caley (1-0). L: Atwood (2-3). HR: Richardson; Graham, Crooks.

OKLAHOMA ST. 7, KANSAS 2

KU;000;101;000;--;2;9;0

OSU;000;214;00X;--;7;11;0

Vanderhei, Brady (6), Dougan (6), Andrews (7), Clark (8) and English; Osomd, Root (6), McLean (8) and Adkison. W: Osmond (1-1). L: Vanderhei (3-2). HR: Mendham.

OKLAHOMA ST. 4, KANSAS 3

Saturday

KU;101;000;100;--;3;9;0

OSU;000;103;00X;--;4;5;0

Larsen, Hewlett (7) and Metcalf; Mederos, Phansalkar (7), Martin (9) and Adkison. W: Mederos (2-1). L: Larsen (0-4).

ORAL ROBERTS 10, S. DAKOTA STATE 7

SDSU;040;200;100;--;7;7;3

ORU;402;030;10X;--;10;12;0

Bishop, Barnett (3), Arbogast (6), Clemons (7) and McDonald; Archambo, Hall (2), Weber (4), Ronan (6), McCullogh (8) and Gibson. W: Weber (1-1). L: Barnett (0-1). HR: Kozal.

High Schools

Saturday

Longhorn Invitational

Championship: Salina 13, Berryhill 1

Third place: Metro Christian 16, Inola 3

Vinita 9, Rogers 1

Catoosa 3, Locust Grove 2

Wagoner 10, Miami 2

