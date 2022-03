Sports record for March 20

Baseball

College

Dallas Baptist 4, Oral Roberts 1

DBU;001;200;010;--;4;11;1

ORU;000;010;000;--;1;5;0

Johnson, Sherlin (6), Heaton (6), Baker (8), Arnold (9) and Rombach; Archambo, Ronan (7), Fowler (7), Kowalski (8) and Jones. W: Johnson (2-0). L: Archambo (3-1). S: Arnold (3). HR: DBU, Heefner; ORU, Jones.

Records: DBU 12-7, ORU 12-8

Oklahoma State 6, Seton Hall 4

SH;000;000;301;--;4;5;2

OSU;110;100;03x;--;6;9;0

O'Neill, Probst (5), Shine (8) and Sheehan; Davis, Ure (5), Root (7), Martin (9) and Adkison. W: Root (3-0). L: Probst (0-1). S: Martin (6). HR: Seton Hall, Sheehan; OSU, Thompson.

Records: Seton Hall 1-16, OSU 14-6

New Orleans 11, Oklahoma 5

UNO;320;101;040;--;11;12;0

OU;000;111;020;--;5;9;4

Horton, Williams (6), Khachadou (7), Duran (7), Gauthe (8), Paplham (9), Seroski (9) and Useche, Tejeda; Martinez, Carmichael (4), Ramos (5), Carrell (8), Godman (8), Sundloff (9) and Polk. W: Horton (2-0). L: Martinez (2-2). HR: UNO, Bischke.

Records: New Orleans 12-6, Oklahoma 12-7

Northeastern State 17, Pittsburg State 13

Pittsburg State;303;000;204;1;--;13;15;0

Northeastern St;101;142;021;5;--;17;19;3

Note: NSU's Matt Kaiser hit three home runs, including a walk-off grand slam in the bottom of the 10th inning. He drove in seven runs.

Golf

Local

Links on Memorial

Three-Person Scramble

Palmer Flight — 1. Jeff Wade, Keith Richardson, Jeff Nick; 2. Michael Reeder, Muj Khan, Billy Dougoud; Nicklaus Flight — 1. Dave Gibson, Dave Brewer, Tyson Campbell; 2. Eric Herman, John Flores, Matt Durrum

Hole in One

Oaks CC: Blake Gray, No. 14, 157 yards, 8-iron.

Shangri-La: Kenny Cole, No. 4 (Legends), 160 yards, 7-iron.

College: Women

Mountain View Collegiate

At Saddlebrooke, Arizona

Final team standings (Top 5 and area): 1. Texas Tech 271-284-284-839; 2. 2. San Jose State 277-275-288-840; 3. Oklahoma State 281-273-293-847; T4. Oklahoma 290-284-279-853; T4. Texas A&M 281-284-288-853; 7. Arkansas 286-280-293-859; 13. Tulsa 300-291-302-893.

OSU results: T8. Maddison Hinson-Tolchard 71-66-72-209; T8. Han-Hsuan Yu 67-68-74-209; T13. Hailey Jones 71-70-70-211; 38. Lianna Bailey 72-69-77-218.

OU results: T10. Hannah Screen 70-70-70-210; T22. Libby Winans 73-71-70-214; T25. Maria Martinez 72-77-66-215; T35. Meagan Winans 75-69-73-217; T61. Mikhaela Fortuna 76-74-77-227.

TU results: T42. Lovisa Gunnar 72-75-74-221; T46. Lilly Thomas 73-73-76-222; T46. Sydney Seigel 77-70-75-222; T77. Haley Greb 78-73-81-232; T82. Hanna Robinett* 77-79-80-236; 85. Lorena Tseng 84-80-77-241.

*played as an individual

Softball

College

Oklahoma 20, Iowa 0 (5)

Iowa;000;00;--;0;0;2

OU;447;5x;--;20;17;2

Vasquez, Loecker (3), Greer (3), Serna (4), Henderson (4) and Peek; Bahl and Elam. W: Bahl (10-0). L: Vasquez (5-5). HR: OU, Alo, Lyons, Elam 3, Brito.

Records: OU 25-0, Iowa 16-10

Notes: Jordy Bahl pitched a five-inning no-hitter, striking out 8. The Sooners belted six home runs, including three from Lynnsie Elam, who had 8 RBIs. Jocelyn Alo hit her 100th career home run.

Saturday

Oklahoma 8, Houston 0 (5)

Houston;000;00;--;0;1;1

Oklahoma;320;3x;--;8;7;1

Todd, Blincoe (2) and Brown; Trautwein, Bahl (5) and Elam. W: Trautwein (7-0). L: Todd (3-4). HR: OU, Alo, Lyons, Coleman.

Oklahoma 11, San Diego 0 (5)

Oklahoma;810;02;--;11;7;0

San Diego;000;00;--;0;4;0

May and Elam, Nugent; Daugherty, Earnshaw (1) and Tovar. W: May (8-0). L: Daugherty (1-7). HR: OU, Snow, Alo, Lyons.

Tennis

College: Women

No. 37 Tulsa 4, South Florida 0

Singles: 1. Laia Conde Monfort (TU) def. Grace Schumacher (USF) 6-1, 6-3; 5. Lily Hutchings (TU) def. Margriet Timmermans (USF) 6-2, 6-1; 6. Lian Benedejcic (TU) def. Kiana Mokhtari (USF) 6-3, 6-3

Doubles: 1. Valeriya Rozenkova/Maria Berlanga (TU) def. Sierra Berry/Amelie Boy (USF) 6-1; 3. Ana Naranjo Martinez/Lily Hutchings (TU) def. Selin Yaylali/Laura Pellicer (USF) 6-4

Oral Roberts 4, South Dakota 3 – Saturday

Singles: 1. Oleksandra Nahurksa, ORU, def. Habiba Aly, SD, 6-7, 6-2, 6-0; 2. Jana Lazarevic, SD, def. Aliksandra Lebedeva, ORU, 6-4, 6-2; 3. Dea Havlickova, SD, def. Arina Sorokina, ORU, 6-3, 6-4; 4. Reagan Miley, ORU, def. Anna Marija Bukina, SD, 6-0, 6-4; 5. Natka Kmoskova, SD, def. Luna Morini, ORU, 6-1, 7-6; 6. Zere Iskakova, ORU, def. Eesha Varma, SD, 6-3, 6-4

Doubles: 1. Lazarevic and Aly, SD, def. Lebedeva and Miley, ORU, 6-2; 2. Sorokina and Morini, ORU, def. Kmoskova and Kavlickova, SD, 6-4; 3. Nahurksa and Flavia Gutierrez, ORU, def. Varma and Bukina, SD, 6-3

College: Men

Oklahoma State 4, Tulane 3

Doubles: 1.Tyler Zink/Seb Nothhaft (OSU) def. Charlie Barry/Benji Jacobson (Tulane) 6-3; 2. Fynn Kuenkler/Luc Hoeijmans (Tulane) def. Max Verboven/Alex Garcia (OSU) 6-3

Singles: 1. Tyler Zink (OSU) def. Fynn Kuenkler (Tulane) 6-4, 6-3; 2. Alex Garcia (OSU) def. Luc Hoeijmans (Tulane) 6-1, 6-0; 3. Luka Petrovic (Tulane) def. Seb Nothhaft (OSU) 6-4, 6-3; 4. Rafael De Alba (Tulane) def. Max Verboven (OSU) 6-4, 6-3; 5. Alex Bancila (Tulane) def. Leighton Allen (OSU) 6-4, 6-0; 6. Fran Pini (OSU) def. Charlie Barry (OSU) 6-2, 6-4