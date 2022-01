Sports record for Jan. 30

Wrestling

College

125: No. 32 Joey Prata (OU) over Kyle Gollhofer (UNI) (Dec. 4-1); 133: No. 24 Kyle Biscoglia (UNI) over No. 14 Tony Madrigal (OU) (Dec. 4-0); 141: No. 23 Cael Happel (UNI) over Zack Zeamer (OU) (MD 14-5); 149: Willie McDougald (OU) over No. 33 Colin Realbuto (UNI) (Dec. 4-3); 157: Derek Holschlag (UNI) over Cam Picklo (OU) (MD 10-2); 165: No. 18 Austin Yant (UNI) over No. 29 Joe Grello (OU) (Dec. 3-0); 174: No. 22 Anthony Mantanona (OU) over No. 21 Lance Runyon (UNI) (Dec. 9-6); 184: No. 4 Parker Keckeisen (UNI) over Keegan Moore (OU) (Dec. 7-5); 197: No. 14 Jake Woodley (OU) over John Gunderson (UNI) (Dec. 12-5); 285: No. 28 Josh Heindselman (OU) over Tyrell Gordon (UNI) (Dec. 3-1)