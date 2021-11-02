OU's Caleb Williams named O'Brien QB of the Week

Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Staff reports
Oct. 30, 2021 video. WRs Marvin Mims and Drake Stoops; DL Isaiah Thomas and Sooners head coach talk true freshman's record setting day. Video courtesy/Sooner Sports TV
Oklahoma quarterback Caleb Williams has been named the Davey O’Brien National Quarterback of the Week after his performance in the Sooners’ 52-21 victory over Texas Tech.
Williams, a true freshman, also was named the Big 12 Offensive Player of the Week on Monday.
He set the Oklahoma true freshman record with 402 passing yards and tied the school freshman record with six touchdown passes against the Red Raiders on Saturday. Williams completed 23-of-30 passes (76.7%) and finished with a 255.2 passing efficiency rating, which was the best nationally for the week and the best in the country this season among quarterbacks who attempted at least 30 passes.
The Washington, D.C., product became just the third player in OU history to throw for at least six touchdowns without an interception, joining Heisman Trophy winners Baker Mayfield (2016 vs. Texas Tech) and Kyler Murray (2018 vs. Baylor).
On the season, Williams, who has started three games, has 14 TD passes against one interception and ranks second nationally with his 203.7 passing efficiency mark.
Photos: No. 4 Oklahoma vs. Texas Tech
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Marvin Mims (17) celebrates after scoring a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) celebrates with tight end Austin Stogner (18) after Williams' touchdown pass to wide receiver Marvin Mims (17), not pictured, during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech wide receiver Erik Ezukanma (13) catches a touchdown over Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) and safety Delarrin Turner-Yell (32) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) tackles Texas Tech running back Xavier White (14) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) tackles Texas Tech running back Xavier White (14) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive end Ethan Downs (40) tackles Texas Tech running back Tahj Brooks (28) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Eric Monroe (11) tackles Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive lineman Jalen Redmond (31) tackles Texas Tech running back Xavier White (14) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech wide receiver Erik Ezukanma (13) spins out of an attempted tackle by Oklahoma defensive back Key Lawrence (12) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Malik Dunlap (8) and Oklahoma wide receiver Trevon West (81) collide with a cameraman during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Malik Dunlap (8) tackles Oklahoma wide receiver Marvin Mims (17) in the end zone during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Marvin Mims (17) runs past Texas Tech defensive back Malik Dunlap (8) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) spikes the ball after scoring a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Jadon Haselwood (11) runs after a catch during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Rayshad Williams (12) tackles Oklahoma wide receiver Jadon Haselwood (11) while wide receiver Mario Williams (4) watches during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive end Ethan Downs (40) tackles Texas Tech running back Tahj Brooks (28) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Dadrion Taylor-Demerson (25) pushes Oklahoma wide receiver Mario Williams (4) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma safety Pat Fields (10) and linebacker David Ugwoegbu (2) celebrate Fields interception while an Oklahoma cheerleader lays on ground after colliding with Fields during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) celebrates after making a tackle during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
An Oklahoma Poms member smiles while the state flag of Oklahoma is unfurled on the field before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Caleb Kelly (19) and linebacker Brian Asamoah (24) tackle Texas Tech running back SaRodorick Thompson (4) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma head coach Lincoln Riley hugs Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) during pregame warm ups before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
An Oklahoma fan, dressed as the Grinch from the Dr. Seuss book How the Grinch Stole Christmas!, joins fans singing the schools alma mater before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma band members wait to take the field for their pregame performance before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) and safety Bryson Washington (15) talk during pregame warm ups before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive coordinator Alex Grinch watches players stretch during pregame drills before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma head coach Lincoln Riley talks to players during pregame warmups before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Landon Showers, 10, of Omaha, Neb., waits with other fans to high five Oklahoma players while dressed as Spiderman during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
An Oklahoma fan dressed as Elmo from Sesame Street watches their team play during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive lineman Kelvin Gilliam (44) prays before a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma running back Kennedy Brooks (26) runs through an attempted tackle by Texas Tech defensive back DaMarcus Fields (23) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive coordinator Alex Grinch watches his team from the sideline during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back DaMarcus Fields (23) tackles Oklahoma tight end Jeremiah Hall (27) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Eric Monroe (11) tackles Oklahoma running back Marcus Major (24) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) knocks away a pass intended for Texas Tech wide receiver Kaylon Geiger (10) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021. Graham was called for defensive pass interference on the play.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma running back Marcus Major (24) stiff arms Texas Tech defensive back DaMarcus Fields (23) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech defensive back Eric Monroe (11) loses his helmet while attempting to tackle Oklahoma running back Marcus Major (24) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) knocks the ball away from Texas Tech quarterback Donovan Smith (7) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) and defensive back Key Lawrence (12) tackle Texas Tech wide receiver Kaylon Geiger (10) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive back Justin Broiles (25) tackles Texas Tech tight end Mason Tharp (80) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) celebrates with tight end Austin Stogner after one of Williams’ 6 touchdown passes Saturday against Texas Tech.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
An Oklahoma fan lifts up a banner while wearing a gold mask during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams throws a pass against Texas Tech Saturday in Norman. Williams had 6 touchdown passes in the Sooners’ 52-21 victory.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (right) strips the ball away from Texas Tech quarterback Donovan Smith Saturday.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma running back Marcus Major (24) runs the ball while Texas Tech defensive back DaMarcus Fields (23) jumps over linebacker Riko Jeffers (6) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) celebrates with tight end Austin Stogner (18) after Williams' touchdown pass to wide receiver Marvin Mims (17), not pictured, during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Nik Bonitto (11) tackles Texas Tech quarterback Donovan Smith (7) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) knocks away a pass intended for Texas Tech wide receiver Kaylon Geiger (10) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021. Graham was called for defensive pass interference on the play.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) and safety Delarrin Turner-Yell (32) celebrate with Oklahoma defensive back Justin Broiles (25) and teammates after Broiles' interception while Texas Tech wide receiver Loic Fouonji (19) walks towards his team's sideline during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) smiles after throwing a touchdown pass to Oklahoma wide receiver Marvin Mims (17), not pictured, during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Brian Darby (16) catches a touchdown pass over Texas Tech defensive back Malik Dunlap (8) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) celebrates with tight end Austin Stogner (18) after Williams' touchdown pass to wide receiver Marvin Mims (17), not pictured, during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech wide receiver Loic Fouonji (19) tackles Oklahoma defensive back Justin Broiles (25) after he intercepts during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
RUF/NEKS lead The Sooner Schooner on the field after an Oklahoma timeout during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Texas Tech head coach Sonny Cumbie gathers his team during a timeout during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Texas Tech
Oklahoma wide receiver Brian Darby (16) catches a touchdown pass over Texas Tech defensive back Malik Dunlap (8) during a NCAA football game between Oklahoma and Texas Tech in Norman, Okla. on Saturday, Oct. 30, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
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