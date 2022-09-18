High school rankings: Cushing moves to No. 1 in 4A

Tulsa World rankings
Class 6AI
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Bixby (1);3-0
2.;Union (2);3-0
3.;Jenks (3);2-1
4.;Moore (4);3-0
5. Mustang (7);2-1
6.;Owasso (6);1-2
7. Norman North (5);2-1
8.;Broken Arrow (8);0-3
9.;Ed. Memorial (10);2-2
10.;Yukon (--);1-2
Class 6AII
Pos.;School (Previous);W-L
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1.;Stillwater (1);3-0
2.;Deer Creek (2);3-0
3.;Choctaw (3);2-1
4.;B.T. Washington (4);1-2
5.;Lawton (5);3-0
6.;Muskogee (6);3-0
7.;Sand Springs (7);2-1
8.;Putnam City (8);1-2
9.;Putnam West (9);2-1
10.;Bartlesville (10);1-2
Class 5A
Pos.;School (Previous);W-L
1.;McAlester (1);3-0
2.;OKC McGuinness (2);3-0
3.;Coweta (3);3-0
4.;Del City (4);3-0
5.;Collinsville (5);3-0
6.;Guthrie (6);4-0
7.;Sapulpa (7);2-1
8.;MWC Carl Albert (8);2-2
9.;Grove (9);3-0
10.;Lawton MacArthur (10);2-1
Class 4A
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Cushing (2);3-0
2.;Tuttle (1);2-1
3.;Clinton (3);2-1
4.;Wagoner (4);1-2
5.;Poteau (5);2-1
6.;Elk City (6);3-1
7.;Bethany (8);3-0
8.;Broken Bow (9);2-1
9.;Newcastle (10);3-0
10.;Hilldale (7);2-1
Class 3A
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Verdigris (1);3-0
2.;Lincoln Christian (2);3-1
3.;Metro Christian (3);3-0
4.;OKC Heritage Hall (4);2-1
5.;Cascia Hall (5);2-1
6.;Stigler (6);4-0
7.;Plainview (7);2-1
8.;Lone Grove (--);3-0
9.;Seminole (9);2-2
10.;Central (10);3-0
Class 2A
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Washington (1);3-0
2.;Rejoice Christian (2);3-0
3.;Crossings Christian (3);3-0
4.;Eufaula (6);2-1
5.;OKC Millwood (7);2-1
6.;Vian (5);1-2
7.;Beggs (4);1-2
8.;Cl. Sequoyah (8);3-0
9.;Vinita (9);3-0
10.;Victory Christian (10);1-2
Class A
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Ringling (1);3-0
2.;Gore (2);4-0
3.;Fairview (3);3-0
4.;Cashion (4);1-2
5.;Tonkawa (5);3-0
6.;Colcord (6);3-0
7.;Hominy (7);3-0
8.;Crescent (8);3-0
9.;Hinton (9);2-1
10.;Pawnee (10);3-0
Class B
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Shattuck (3);2-0
2.;Okla. Bible (6);4-0
3.;Seiling (1);2-1
4.;Laverne (2);2-1
5.;Regent Prep (4);2-0
6.;Dewar (5);2-0
7. Garber (7);3-0
8. Hollis (9);3-0
9. Turpin (10);4-0
10.;Weleetka (--);3-0
Class C
Pos.;School (Previous);W-L
1.;Timberlake (1);3-0
2.;Tipton (2);3-0
3.;Waynoka (3);2-0
4.;Maud (4);3-0
5.;Ryan (6);3-0
6.;Oaks (5);3-1
7.;Tyrone (7);1-2
8.;Maysville (10);2-1
9.;Sharon-Mutual (9);1-1
10.;Mt. View-Gotebo (8);1-2
-- Barry Lewis, Tulsa World