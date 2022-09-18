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High school rankings: Cushing moves to No. 1 in 4A

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Berryhill vs. Cushing

Cushing running back Noah Jones (23) and his teammates are ranked No. 1 in 4A at 3-0. TULSA WORLD FILE

 Mike Simons, Tulsa World

Tulsa World rankings

Class 6AI

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Bixby (1);3-0

2.;Union (2);3-0

3.;Jenks (3);2-1

4.;Moore (4);3-0

5. Mustang (7);2-1

6.;Owasso (6);1-2

7. Norman North (5);2-1

8.;Broken Arrow (8);0-3

9.;Ed. Memorial (10);2-2

10.;Yukon (--);1-2

Class 6AII

Pos.;School (Previous);W-L

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1.;Stillwater (1);3-0

2.;Deer Creek (2);3-0

3.;Choctaw (3);2-1

4.;B.T. Washington (4);1-2

5.;Lawton (5);3-0

6.;Muskogee (6);3-0

7.;Sand Springs (7);2-1

8.;Putnam City (8);1-2

9.;Putnam West (9);2-1

10.;Bartlesville (10);1-2

Class 5A

Pos.;School (Previous);W-L

1.;McAlester (1);3-0

2.;OKC McGuinness (2);3-0

3.;Coweta (3);3-0

4.;Del City (4);3-0

5.;Collinsville (5);3-0

6.;Guthrie (6);4-0

7.;Sapulpa (7);2-1

8.;MWC Carl Albert (8);2-2

9.;Grove (9);3-0

10.;Lawton MacArthur (10);2-1

Class 4A

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Cushing (2);3-0

2.;Tuttle (1);2-1

3.;Clinton (3);2-1

4.;Wagoner (4);1-2

5.;Poteau (5);2-1

6.;Elk City (6);3-1

7.;Bethany (8);3-0

8.;Broken Bow (9);2-1

9.;Newcastle (10);3-0

10.;Hilldale (7);2-1

Class 3A

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Verdigris (1);3-0

2.;Lincoln Christian (2);3-1

3.;Metro Christian (3);3-0

4.;OKC Heritage Hall (4);2-1

5.;Cascia Hall (5);2-1

6.;Stigler (6);4-0

7.;Plainview (7);2-1

8.;Lone Grove (--);3-0

9.;Seminole (9);2-2

10.;Central (10);3-0

Class 2A

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Washington (1);3-0

2.;Rejoice Christian (2);3-0

3.;Crossings Christian (3);3-0

4.;Eufaula (6);2-1

5.;OKC Millwood (7);2-1

6.;Vian (5);1-2

7.;Beggs (4);1-2

8.;Cl. Sequoyah (8);3-0

9.;Vinita (9);3-0

10.;Victory Christian (10);1-2

Class A

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Ringling (1);3-0

2.;Gore (2);4-0

3.;Fairview (3);3-0

4.;Cashion (4);1-2

5.;Tonkawa (5);3-0

6.;Colcord (6);3-0

7.;Hominy (7);3-0

8.;Crescent (8);3-0

9.;Hinton (9);2-1

10.;Pawnee (10);3-0

Class B

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Shattuck (3);2-0

2.;Okla. Bible (6);4-0

3.;Seiling (1);2-1

4.;Laverne (2);2-1

5.;Regent Prep (4);2-0

6.;Dewar (5);2-0

7. Garber (7);3-0

8. Hollis (9);3-0

9. Turpin (10);4-0

10.;Weleetka (--);3-0

Class C

Pos.;School (Previous);W-L

1.;Timberlake (1);3-0

2.;Tipton (2);3-0

3.;Waynoka (3);2-0

4.;Maud (4);3-0

5.;Ryan (6);3-0

6.;Oaks (5);3-1

7.;Tyrone (7);1-2

8.;Maysville (10);2-1

9.;Sharon-Mutual (9);1-1

10.;Mt. View-Gotebo (8);1-2

-- Barry Lewis, Tulsa World

barry.lewis@tulsaworld.com

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