2022 high school baseball state tournament results

CLASS 6A
Quarterfinals and semifinals at Norman North. Final at Chickasaw Bricktown Ballpark, Oklahoma City.
Thursday
Edmond Deer Creek 14, Jenks 13
Owasso 8, Edmond Memorial 7
Westmoore 9, Bixby 8
Edmond Santa Fe 3, Enid 1
Friday
Owasso 6, Deer Creek 2
Edmond Santa Fe 5, Westmoore 0
Saturday
Owasso 7, Edmond Santa Fe 3
CLASS 5A
Quarterfinals and semifinals at Edmond Santa Fe High School. Final at Chickasaw Bricktown Ballpark, Oklahoma City.
Thursday
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Piedmont 6, McAlester 5
Sapulpa 12, Noble 7
Collinsville 17, Carl Albert 11
Duncan 2, Bishop Kelley 0
Friday
Piedmont 10, Sapulpa 8
Duncan 17, Collinsville 6
Saturday
Duncan 15, Piedmont 4 (6 inn.)
CLASS 4A
Quarterfinals and final at Shawnee’s Ed Skelton Field. Semifinals moved to Noble.
Thursday
Tuttle 6, Fort Gibson 4
Elk City 7, Verdigris 3
Blanchard 16, Pryor 1
Marlow 14, Lincoln Christian 7
Friday
Tuttle 6, Elk City 5
Blanchard 5, Marlow 1
Saturday
Blanchard 6, Tuttle 5
CLASS 3A
Quarterfinals and semifinals at Choctaw High School. Final at Shawnee’s Ed Skelton Field.
Thursday
Kingston 2, Okla. Christian School 0
Keys 16, Bethel 8
Washington 15, Victory Christian 5
Salina 5, Heritage Hall 2
Friday
Kingston 4, Keys 3
Washington 9, Salina 3
Saturday
Washington 13, Kingston 2
CLASS 2A
Quarterfinals and semifinals at Oklahoma City’s Dolese Park. Final at Shawnee’s Ed Skelton Field.
Thursday
Silo 5, Calera 0
Cashion 15, Amber-Pocasset 6
Dale 4, Morrison 2
Oktaha 9, Latta 3
Friday
Silo 13, Cashion 1
Oktaha 6, Dale 2
Saturday
Silo 7, Oktaha 3
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