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High school baseball state tournament results

2022 high school baseball state tournament results

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CLASS 6A

Quarterfinals and semifinals at Norman North. Final at Chickasaw Bricktown Ballpark, Oklahoma City.

Thursday

Edmond Deer Creek 14, Jenks 13

Owasso 8, Edmond Memorial 7

Westmoore 9, Bixby 8

Edmond Santa Fe 3, Enid 1

Friday

Owasso 6, Deer Creek 2

Edmond Santa Fe 5, Westmoore 0

Saturday

Owasso 7, Edmond Santa Fe 3

CLASS 5A

Quarterfinals and semifinals at Edmond Santa Fe High School. Final at Chickasaw Bricktown Ballpark, Oklahoma City.

Thursday

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Piedmont 6, McAlester 5

Sapulpa 12, Noble 7

Collinsville 17, Carl Albert 11

Duncan 2, Bishop Kelley 0

Friday

Piedmont 10, Sapulpa 8

Duncan 17, Collinsville 6

Saturday

Duncan 15, Piedmont 4 (6 inn.)

CLASS 4A

Quarterfinals and final at Shawnee’s Ed Skelton Field. Semifinals moved to Noble.

Thursday

Tuttle 6, Fort Gibson 4

Elk City 7, Verdigris 3

Blanchard 16, Pryor 1

Marlow 14, Lincoln Christian 7

Friday

Tuttle 6, Elk City 5

Blanchard 5, Marlow 1

Saturday

Blanchard 6, Tuttle 5

CLASS 3A

Quarterfinals and semifinals at Choctaw High School. Final at Shawnee’s Ed Skelton Field.

Thursday

Kingston 2, Okla. Christian School 0

Keys 16, Bethel 8

Washington 15, Victory Christian 5

Salina 5, Heritage Hall 2

Friday

Kingston 4, Keys 3

Washington 9, Salina 3

Saturday

Washington 13, Kingston 2

CLASS 2A

Quarterfinals and semifinals at Oklahoma City’s Dolese Park. Final at Shawnee’s Ed Skelton Field.

Thursday

Silo 5, Calera 0

Cashion 15, Amber-Pocasset 6

Dale 4, Morrison 2

Oktaha 9, Latta 3

Friday

Silo 13, Cashion 1

Oktaha 6, Dale 2

Saturday

Silo 7, Oktaha 3

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