OU-Texas scheduled for (you guessed it) an 11 a.m. start

Bevo and the Sooner Schooner will have early morning wake-up calls for the Oct. 9 game between Oklahoma and Texas.
BRYAN TERRY
Compiled by Guerin Emig. Defenses might be catching up with offenses in the Big 12 Conference, but it still takes a dynamic offense to win the league.
Death, taxes and an 11 a.m. start to the annual Oklahoma-Texas showdown in the Cotton Bowl.
That’s what it probably feels like to college football fans that enjoy the Red River Showdown.
A kickoff time of 11 a.m. for the OU-Texas game on Oct. 9 was announced by the Big 12 Conference on Monday morning. The annual game will be broadcast on ABC.
Fans of the Big 12 (and soon-to-be SEC) rivals are used to the morning starts. This will be the 11th time in the past 12 meetings that the schools will play at 11 a.m. The only hiccup came in 2017. Kickoff was 2:30 p.m. during Lincoln Riley's first year as Oklahoma's head coach.
Oklahoma has won nine of the past 12 meetings between the schools, including last years’ 53-45 triumph in four overtimes. It was the longest game in OU history and the highest-scoring matchup between the schools.
Photos: OU vs. West Virginia
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia linebacker Exree Loe (6) chases down Oklahoma running back Eric Gray (0) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma place kicker Gabe Brkic (47) kicks a field goal during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia wide receiver Winston Wright Jr. (1) catches a pass over Oklahoma defensive back Billy Bowman (5) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia wide receiver Isaiah Esdale (9) catches a pass in front of Oklahoma cornerback Latrell McCutchin (7) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) intercepts a pass intended for West Virginia wide receiver Sean Ryan (10) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) points to Oklahoma tight end Austin Stogner (18) after Stogner's touchdown catch during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) yells at West Virginia wide receiver Winston Wright Jr. (1) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma linebacker Nik Bonitto (11) attempts to tip a pass from West Virginia quarterback Jarret Doege (2) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) intercepts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) and linebacker Brian Asamoah (24) celebrate with safety Delarrin Turner-Yell (32) after Turner-Yell's interception during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia quarterback Garrett Greene (6) runs through an attempted tackle by Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) while scoring a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma linebacker Shane Whitter (13) tackles West Virginia running back Leddie Brown (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia linebacker Exree Loe (6) chases down Oklahoma running back Eric Gray (0) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma linebacker Shane Whitter (13) tackles West Virginia running back Leddie Brown (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia quarterback Garrett Greene (6) runs through an attempted tackle by Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) while scoring a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) tackles West Virginia quarterback Garrett Greene (6) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) tackles West Virginia quarterback Garrett Greene (6) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) and defensive back Billy Bowman (5) tackle West Virginia tight end Mike O'Laughlin (87) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma defensive lineman Perrion Winfrey (8) dives after West Virginia quarterback Jarret Doege (2) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma safety Pat Fields (10) tackles West Virginia wide receiver Sam James (13) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) watches a pass fall incomplete while being defended by West Virginia safety Alonzo Addae (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass while being pressured by West Virginia safety Scottie Young (19) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) tackles West Virginia wide receiver Winston Wright Jr. (1) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma wide receiver Michael Woods II (8) runs after a catch while wide receiver Drake Stoops (12) attempts to block West Virginia safety Sean Mahone (29) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass while being pressured by West Virginia defensive lineman Dante Stills (55) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia head coach Neal Brown talks to his coach during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass while being pressured by West Virginia safety Scottie Young (19) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) is tackled by West Virginia defensive lineman Dante Stills (55) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia wide receiver Sam James (13) gets tackled by a group Oklahoma defenders during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia wide receiver Sam James (13) gets tackled by a group Oklahoma defenders during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia linebacker Josh Chandler-Semedo (7) tackles Oklahoma wide receiver Jadon Haselwood (11) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) yells out a cadence during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia defensive lineman Akheem Mesidor (90) grabs Oklahoma running back Eric Gray's (0) face mask while attempting to make a tackle during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021. Mesidor was called for a penalty on the play which allowed Oklahoma to kick a game winning field goal.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia defensive lineman Akheem Mesidor (90) grabs Oklahoma running back Eric Gray's (0) face mask while attempting to make a tackle during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021. Mesidor was called for a penalty on the play which allowed Oklahoma to kick a game winning field goal.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Jones (left) celebrates with kicker Gabe Brkic after Brkic’s game-winning kick to give the Sooners a 16-13 win over West Virginia in Norman on Saturday night.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma running back Eric Gray (0) falls down in bounds while being pursued by West Virginia safety Alonzo Addae (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma running back Eric Gray (0) falls down in bounds while being pursued by West Virginia safety Alonzo Addae (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia defensive lineman Dante Stills (55) consoles West Virginia linebacker Josh Chandler-Semedo (7) after their 13-16 loss to Oklahoma in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler looks for an open receiver during Saturday's game against West Virginia.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma running back Eric Gray (0) runs the ball during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma head coach Lincoln Riley takes the field before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
A West Virginia fan celebrates while her school's fight song is played before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) warms up before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma players run into their locker room before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) tackles West Virginia running back Leddie Brown (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Bill Kauffman, of Glenpool, cheers during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma head coach Lincoln Riley calls a timeout during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma head coach Lincoln Riley takes the field before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) warms up before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma fans hold up one finger while their alma mater plays before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma wide receiver Jadon Haselwood (11)r uno into his team's locker room before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) warms up before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) watches his teammates through drills before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma defensive linemen Perrion Winfrey (8) Isaiah Thomas (95), Oklahoma offensive lineman Erik Swenson (77) wait to take the field for warm ups before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma tight end Austin Stogner (18) fails to catch a touchdown pass while being defended by West Virginia linebacker Josh Chandler-Semedo (7) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma players run onto the field before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
West Virginia wide receiver Winston Wright Jr. (1) dives for the pylon after being tackled by Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma offensive lineman Andrew Raym (73) walks on they field during warm up drills during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma Co-offensive coordinator Bill Bedenbaugh coaches players through drills before a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs West Virginia
Oklahoma place kicker Gabe Brkic (47) kicks a field goal during a NCAA football game between Oklahoma and West Virginia in Norman, Okla. on Saturday, Sept. 25, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
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