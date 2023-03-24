Spring football season is here. Eric and Eli talk about returning starting quarterback Dillon Gabriel; incoming 5-star QR Jackson Arnold; new wide receivers coach Emmett Jones (with a fun sidenote on Drake Stoops) and more. Also, closing out men's and women's basketball season and the latest on softball and baseball.
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Sports Writer Eli Lederman: Email | Twitter | Follow his stories Sports Writer Eric Bailey: | Email | Twitter Follow his stories
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March 20, 2023 video. The Sooners end spring practice with the annual spring game April 22. Video by Eli Lederman, Tulsa World
Photos: OU spring football practice opens
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive analyst Seth Littrell, left, talks with Jeff Lebby, right, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma Defensive Coordinator Ted Roof warms up with players during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive analyst Seth Littrell during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive analyst Seth Littrell during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) throws in front of Jeff Lebby, left, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) throws in front of Jeff Lebby, left, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Jackson Arnold throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive end Trace Ford (30), a transfer from Oklahoma State, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Shane Whitter during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma wide receivers coach Emmett Jones works with players during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. Wide receiver Gavin Freeman (82) is at left. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Jackson Arnold throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Danny Stutsman, left, works out as defensive coordinator Ted Roof, right, watches, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma wide receivers coach works with players during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. Wide receiver Gavin Freeman (82) is at left. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables works with players during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterbacks Jackson Arnold (10) and Davis Beville (11) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma wide receivers Drake Stoops, left, and Jayden Gibson, right, work out during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklaoma defensive end Trace Ford, center, works out with teammates R Mason Thomas, left, and Adepoju Adebawore, right, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Jozsef Pal (42) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Avery Burrow (52) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Danny Stutsman (28) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville, left, throws in front of offensive analyst Seth Littrell, left, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Jackson Arnold (10) throws during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive back Owen Heinecke (38) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) warms up with teammates during warmups at an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Dasan McCullough (1) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws in front of offensive analyst Seth Littrell, left, , during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville, left, throws in front of Jeff Lebby, center, offensive coordinator and quarterback coach, and offensive analyst Seth Littrell, right, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) throws during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebackers Danny Stutsman, left, and Kip Lewis, right, work out during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville, left, throws in front of offensive analyst Seth Littrell, left, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables works with players during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive linemen Rondell Bothroyd (80) and Trace Ford (30) during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville (11) throws during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Jackson throws during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma linebacker Danny Stutsman, right, participates in a drill as head coach Brent Venables watches at rear during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty (14) throws in front of Jeff Lebby, rear, offensive coordinator and quarterback coach, during an NCAA college football spring practice, Tuesday, March 21, 2023, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
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