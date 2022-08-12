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OU Sports Extra podcast: How Brent Venables handled Cale Gundy's resignation

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Bob Stoops was a pacifying force for OU football this week, telling everyone to move on after Cale Gundy's abrupt resignation Sunday night. Eli Lederman and Eric Bailey talk about how Brent Venables handled his most difficult situation since becoming head coach.

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Sports Columnist Guerin Emig: Email | Twitter | Follow his stories

Sports Writer Eli Lederman: Email | Twitter | Follow his stories

Sports Writer Eric Bailey: Email | Twitter | Follow his stories

eric.bailey@tulsaworld.com

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OU beat Writer

I came to the Tulsa World as an intern in 2019, returned in Aug. 2021 and now cover the Sooners with Eric Bailey. I'm a New Yorker, a graduate of the University of Missouri and an avid soccer (read: fútbol) fan. Let's talk: eli.lederman@tulsaworld.com

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