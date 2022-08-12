OU Sports Extra podcast: How Brent Venables handled Cale Gundy's resignation

Bob Stoops was a pacifying force for OU football this week, telling everyone to move on after Cale Gundy's abrupt resignation Sunday night. Eli Lederman and Eric Bailey talk about how Brent Venables handled his most difficult situation since becoming head coach.
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Photos: OU football fall practices
Oklahoma Venables Football
Oklahoma coach Brent Venables applauds during the NCAA college football team's practice Wednesday, Aug. 10, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Gavin Freeman (82) and Key Lawrence (12) during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Gavin Freeman (82) and Key Lawrence (12) during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Dallas Dudley (88) and Theo Wease (10) during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Chris Murray during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Davis Beville throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's J.J. Hester (13), Theo Wease (10) and Jalil Farooq (3) during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Marcus Major during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Gundy Resigns Football
L'Damian Washington coaches the wide receiver during an Oklahoma NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Major Melson an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Gavin Sawchuk during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Major Melson an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback General Booty throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Micah Bowens throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Nick Evers throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Nick Evers throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Micah Bowens throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel throws during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
L'Damian Washington, left, runs a drill with Oklahoma wide receiver Major Melson, right, during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. Oklahoma assistant head football coach Cale Gundy says he has resigned after using offensive language during a film session. Washington, who had been an offensive analyst, will coach receivers on an interim basis. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterbacks Dillon Gabriel, left, and Davis Beville, right, are pictured during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma head coach Brent Venables during an NCAA college football practice, Monday, Aug. 8, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma quarterback Dillon Gabriel speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Anton Harrison speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Reggie Grimes speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's David Ugwoegbu speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Jalen Redmond speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Andrew Raym speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Andrew Raym speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Theo Wease speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Michael Turk speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's David Ugwoegbu speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Danny Statesman speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Justin Broiles speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Justin Broiles speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma's Billy Bowman speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive coach DeMarco Murray speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive coach Bill Bedenbaugh speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Jay Valai speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive coach Joe Jon Finley speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Brandon Hall speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Miguel Chavez speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Todd Bates speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Jay Valai speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coach Todd Bates speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma offensive coordinator Jeff Lebby speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
Oklahoma Football
Oklahoma defensive coordinator Ted Roof speaks during an NCAA college football media day, Tuesday, Aug. 2, 2022, in Norman, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sue Ogrocki
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