Bedlam's clock ticking to an end. 'We’re moving on,' says Joe Castiglione

NORMAN — Bedlam’s football future has been cloudy since Oklahoma announced its upcoming departure to the Southeastern Conference.
July 13, 2022 video. Cowboys head football coach answered at Big 12 Media Days. Video courtesy/Big 12
indicates a definite end for the OU-Oklahoma State series. A Tuesday report by The Action Network’s Brett McMurphy
Athletics directors Joe Castiglione (OU) and Chad Weiberg (OSU) told McMurphy that there is no plan to continue Bedlam football, a series that begin in 1904.
OU coach Brent Venables was unaware of the report before his Tuesday news conference at Oklahoma Memorial Stadium.
“I love rivalry games for all the right reasons. If that’s what they’ve decided to do, that’s what they’ve decided to do. It doesn’t really matter,” Venables said. “I love rivalry games. For all the reasons, people have a deep, genuine investment in their school and take incredible pride. What it does in those environments is really cool.”
The Bedlam series has been a highlight of many football seasons.
OU leads the all-time series 90-19-7. The Sooners have won 16 of the past 19 meetings, but lost last season’s game when the Cowboys captured a 37-33 win in Stillwater.
Venables has been part of 13 Bedlam games when he was a linebackers coach and co-defensive coordinator at Oklahoma. The Sooners were 10-3 during that span.
Venables has also been part of in-state rivalries as both a Kansas State player and assistant coach with Kansas. While Clemson’s defensive coordinator, the Tigers had yearly meetings with South Carolina.
“Like I’ve said before, I’m a traditionalist at heart. I understand what rivalries look like, whether that’s the Sunflower Showdown or Oklahoma-Oklahoma State or going down the list of the other great ones out there. Those are great for college football,” Venables said.
Oklahoma is scheduled to leave for the SEC in the 2025 season. If that holds, Bedlam will play in Norman in 2022 and 2024 and make a final trip to Stillwater in 2023.
“Oklahoma State has shown no interest to schedule any future games in football, so we’re moving on (with filling OU’s future nonconference openings),” Castiglione said in the The Action Network’s report.
detailing how the school is looking toward filling nonconference vacancies. OU already lost nonconference series with future SEC mates Georgia, Tennessee, LSU and Alabama. Castiglione spoke with the Tulsa World last week
“(Playing Oklahoma) presents logistical issues under our current (scheduling) structure,” OSU AD Chad Weiberg told McMurphy. “We don’t have any openings to play them. We’re full. Unless there are significant undertakings to make the game happen, it can’t happen.”
Photos: No. 7 Oklahoma State rallies to defeat No. 10 Oklahoma in Bedlam 2021
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State linebacker Devin Harper (16) tackles Oklahoma wide receiver Jadon Haselwood (11) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma wide receiver Brian Darby (16) catches a touchdown over Oklahoma State safety Jason Taylor II (25) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) catches a touchdown pass over Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) and defensive back Justin Broiles (25) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive lineman LaRon Stokes (96) tackles Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) tackles Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) passes the ball while being tackled by Oklahoma linebacker Nik Bonitto (11) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State defensive end Tyler Lacy (89) pressures Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State safety Jason Taylor II (25) tackles Oklahoma tight end Jeremiah Hall (27) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma tight end Austin Stogner (18) catches a touchdown over Oklahoma State safety Tanner McCalister (2) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive back Justin Broiles (25) and linebacker David Ugwoegbu (2) tackle Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma tight end Brayden Willis (9) catches a touchdown pass over Oklahoma State cornerback Jarrick Bernard-Converse (24) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) celebrates after scoring his second touchdown of the game during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) knocks a pass away from Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma running back Kennedy Brooks (26) runs out of an attempted tackle by Oklahoma State safety Jason Taylor II (25) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma wide receiver Devin Staton (85) runs over Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) while being tackled by Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive back Key Lawrence (12) tackles Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma wide receiver Mario Williams (4) attempts to catch a touchdown pass while being defended by Oklahoma State safety Tanner McCalister (2) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021. McCalister was called for defensive pass interference on the play.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) tackles Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma running back Kennedy Brooks (26) runs past Oklahoma State linebackers Devin Harper (16) and Malcolm Rodriguez (20) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma running back Kennedy Brooks (26) runs past Oklahoma State safety Kolby Harvell-Peel (31) and a group of Oklahoma State defenders during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
A fan celebrates with Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OSU 37, OU 33
Oklahoma State fans jump from the stands onto the field after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
A fan celebrates with Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) celebrates with fans after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) celebrates with fans after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
A fan yells while celebrating with Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) while Oklahoma defensive linemen Isaiah Thomas (95) and Jalen Redmond (31) walk off the field after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State fans jump from the stands onto the field after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) celebrates with fans after Oklahoma State's 37-33 win over Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) fumbles a punt while being tackled by Oklahoma wide receiver Trevon West (81) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OSU 37, OU 33
Oklahoma State cornerback Korie Black (4) and linebacker Kamryn Farrar (44) celebrate after cornerback Demarco Jones (22) recovered a fumbled punt by Oklahoma running back Eric Gray (0) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma wide receiver Trevon West (81) attempts to recover a fumbled punt by Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma linebacker Nik Bonitto (11) strips Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) of the ball during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive back Billy Bowman (5) tips a pass intended to Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) scrambles for yards while being chased by Oklahoma State cornerback Christian Holmes (0) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receivers Tay Martin (1) and Bryson Green (19) react after Martin's touchdown catch is ruled incomplete during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OU 33, Oklahoma State 37
Oklahoma running back Kennedy Brooks (26) runs the ball past Oklahoma State safety Sean Michael Flanagan (18) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma head coach Lincoln Riley reacts after an incomplete pass late in the fourth quarter during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OU 33, Oklahoma State 37
Oklahoma State defensive end Brock Martin (9) sacks Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) on Oklahoma's final offensive play during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Jaden Bray (85) attempts to catch a pass while being defended by Oklahoma defensive back Billy Bowman (5) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma head coach Lincoln Riley reacts after an incomplete pass late in the fourth quarter during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Tay Martin (1) attempts to catch a touchdown pass while being defended by Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) tackles Oklahoma State running back Jaylen Warren (7) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OSU 37, OU 33
Oklahoma State cornerback Demarco Jones (22) recovers a fumbled punt by Oklahoma running back Eric Gray (0) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State defensive end Brock Martin (9) sacks Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) on Oklahoma's final offensive play during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) tackles Oklahoma State wide receiver Blaine Green (28) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) yells in excitement after running back Jaylen Warren (7), not pictured, scored a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive back Justin Broiles (25) recovers a fumbled punt in the end zone during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State wide receiver Jaden Bray (85) attempts to catch a pass while being defended by Oklahoma defensive back Billy Bowman (5) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
An Oklahoma State fan signals a catch during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OU 33, Oklahoma State 37
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) intercepts a pass while defensive back Justin Broiles (25) and linebacker David Ugwoegbu (2) watch during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma quarterback Caleb Williams (13) stumbles while avoiding a sack during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OU 33, Oklahoma State 37
Oklahoma State wide receiver Brennan Presley (80) fumbles a punt while Oklahoma wide receiver Trevon West (81) attempts to tackle him during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma cornerback Woodi Washington (0) tackles Oklahoma State running back Jaylen Warren (7) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State quarterback Spencer Sanders (3) runs for a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma State running back Jaylen Warren (7) runs the ball during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Oklahoma State
Oklahoma defensive lineman Jalen Redmond (31) tackles Oklahoma State running back Jaylen Warren (7) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
Nov. 27: OU 33, Oklahoma State 37
Oklahoma defensive lineman Jalen Redmond (31) tackles Oklahoma State running back Jaylen Warren (7) during a NCAA football game between Oklahoma State and Oklahoma in Stillwater, Okla. on Saturday, Nov. 27, 2021.
Ian Maule, Tulsa World
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