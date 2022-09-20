 Skip to main contentSkip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
breaking

Bedlam is over for now. 'We’re moving on,' says OU AD Joe Castiglione

  • Updated
  • 0
Oklahoma vs Oklahoma State (copy)

Bedlam appears headed to a halt after a Tuesday report cited Oklahoma and Oklahoma State athletics directors saying the series will pause after OU's move to the SEC.

 Ian Maule, Tulsa World

NORMAN — Bedlam’s football future has been cloudy since Oklahoma announced its upcoming departure to the Southeastern Conference.

July 13, 2022 video. Cowboys head football coach answered at Big 12 Media Days. Video courtesy/Big 12

A Tuesday report by The Action Network’s Brett McMurphy indicates a definite end for the OU-Oklahoma State series.

Athletics directors Joe Castiglione (OU) and Chad Weiberg (OSU) told McMurphy that there is no plan to continue Bedlam football, a series that begin in 1904.

OU coach Brent Venables was unaware of the report before his Tuesday news conference at Oklahoma Memorial Stadium.

“I love rivalry games for all the right reasons. If that’s what they’ve decided to do, that’s what they’ve decided to do. It doesn’t really matter,” Venables said. “I love rivalry games. For all the reasons, people have a deep, genuine investment in their school and take incredible pride. What it does in those environments is really cool.”

People are also reading…

The Bedlam series has been a highlight of many football seasons.

OU leads the all-time series 90-19-7. The Sooners have won 16 of the past 19 meetings, but lost last season’s game when the Cowboys captured a 37-33 win in Stillwater.

Venables has been part of 13 Bedlam games when he was a linebackers coach and co-defensive coordinator at Oklahoma. The Sooners were 10-3 during that span.

Venables has also been part of in-state rivalries as both a Kansas State player and assistant coach with Kansas. While Clemson’s defensive coordinator, the Tigers had yearly meetings with South Carolina.

“Like I’ve said before, I’m a traditionalist at heart. I understand what rivalries look like, whether that’s the Sunflower Showdown or Oklahoma-Oklahoma State or going down the list of the other great ones out there. Those are great for college football,” Venables said.

Oklahoma is scheduled to leave for the SEC in the 2025 season. If that holds, Bedlam will play in Norman in 2022 and 2024 and make a final trip to Stillwater in 2023.

“Oklahoma State has shown no interest to schedule any future games in football, so we’re moving on (with filling OU’s future nonconference openings),” Castiglione said in The Action Network’s report.

Castiglione spoke with the Tulsa World last week detailing how the school is looking toward filling nonconference vacancies. OU already lost nonconference series with future SEC mates Georgia, Tennessee, LSU and Alabama.

“(Playing Oklahoma) presents logistical issues under our current (scheduling) structure,” OSU AD Chad Weiberg told McMurphy. “We don’t have any openings to play them. We’re full. Unless there are significant undertakings to make the game happen, it can’t happen.”

eric.bailey@tulsaworld.com

Kansas State at No. 6 Oklahoma

7 p.m. Saturday

Memorial Stadium, Norman

FOX; KMOD 97.5, KTBZ 1430

0 Comments

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Barry Switzer: Chapter 3 'Fayetteville'

Barry Switzer: Chapter 3 'Fayetteville'

During this football season, the Tulsa World will serialize each week the chapters from Tulsa World Staff Writer Jimmie Tramel’s 2014 book “Switzer: The Players’ Coach.” Purchase the book for $9.95 at tulsaworldstore.com.

Watch Now: Related Video

OU defensive coordinator previews Kansas State: QB Adrian Martinez; RB Deuce Vaughn and more

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

News Alert