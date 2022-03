Big 12 Wrestling Championships results

Big 12 Wrestling Championships

Team scores after second session: 1. Missouri 109.5, 2. Oklahoma 93.5, 3. Oklahoma State 90.0, 4. N. Iowa 85.0, 5. Iowa St. 82.5, 6. 6 West Virginia 56.0, T7. North Dakota State 54.0, T7. South Dakota State 54.0, 9. Wyoming 43.0, 10. Air Force 34.5, 11. Northern Colorado 31.5, 12. Utah Valley 30.0.

Championship Matches

125 pounds: #14 Killian Cardinale (West Virginia) vs #16 Brody Teske (N. Iowa)

133: #2 Daton Fix (OK State) vs #21 Kyle Biscoglia (N. Iowa)

141: #8 Allan Hart (Missouri) vs #6 Andrew Alirez (N. Colorado)

149: #18 Kaden Gfeller (OK State) vs #20 Willie McDougald (Oklahoma)

157: #1 David Carr (Iowa St.) vs #6 Jared Franek (North Dakota State)

165: #3 Keegan O`Toole (Missouri) vs #14 Peyton Hall (West Virginia)

174: #10 Dustin Plott (OK State) vs #13 Peyton Mocco (Missouri)

184: #4 Parker Keckeisen (N. Iowa) vs #23 Jeremiah Kent (Missouri)

197: #2 Stephen Buchanan (Wyoming) vs #16 Tanner Sloan (South Dakota State)

285: #14 Wyatt Hendrickson (Air Force) vs HM Luke Surber (OK State)

Semifinals

125: Cardinale (WVU) 2-0 d. Trevor Mastrogiovanni (OSU) 2-1 (Dec 9-2); Teske (N. Iowa) 3-0 d. Joey Prata (OU) 15-5 (Dec 6-3).

133: Fix (OSU) 3-0 d. Ramazan Attasauov (ISU) 14-7 (MD 13-3); Biscoglia (N. Iowa) 2-0 d. Haiden Drury (UV) 18-5 (SV-1 7-5).

141: Hart (Missouri) 2-0 d. Dylan Droegemueller (NDSU) 1-1 (MD 14-1); Alirez (N. Colorado) 3-0 d. Clay Carlson (SDSU) 1-1 (Dec 5-3)

149: Gfeller (OSU) 3-0 d. Colin Realbuto (N. Iowa) 1-1 (Dec 11-5); McDougald (OU) 12-4 d. Jarrett Degen (Iowa St.) 17-4 (Dec 5-4)

157: Carr (Iowa St.) 20-0 d. Jacob Wright (Wyo) 17-6 (Dec 7-4); Franek (NDSU) 2-0 d. Justin Thomas (OU) 17-6 (Dec 5-4)

165: O'Toole (Missouri) 2-0 d. Luke Weber (NDSU) 2-1 (MD 12-3); Hall (WVU) 3-0 d. Austin Yant (N. Iowa) 1-1 (Dec 4-1)

174: Plott (OSU) 3-0 d. Lance Runyon (N. Iowa) 2-1 (Dec 3-1); Mocco (Missouri) 3-0 d. Cade DeVos (SDSU) 2-1 (Dec 2-0)

184: Keckeisen (N. Iowa) 3-0 d. Dakota Geer (OSU) 1-1 (MD 19-7); Kent (Missouri) 2-0 d. Marcus Coleman (Iowa St.) 15-4 (Dec 8-4)

197: Buchanan (Wyo) 23-2 d. Yonger Bastida (Iowa St.) 18-4 (Fall 6:57); Tanner Sloan (SDSU) 3-0 d. Owen Pentz (NDSU) 1-1 (MD 8-0)

285: Hendrickson (AF) 5-0 d. AJ Nevills (SDSU) 2-1 (Fall 2:05); Surber (OSU) 3-0 d. Sam Schuyler (Iowa St.) 16-5 (Dec 3-2)

Quarterfinals

125: Cardinale (WVU) 1-0 d. Koelzer (N. Colorado) 1-1 (MD 8-0); Mastrogiovanni (OSU) 2-0 d. Surtin (Missouri) 0-1 (Dec 4-2); Teske (N. Iowa) 2-0 d. Terukina (Iowa St.) 14-4 (Dec 6-5); Prata (OU) 15-4 d. LaMont (UV) 7-3 (Dec 7-5)

133: Fix (OSU) 2-0 d. Greenwood (Wyo) 15-11 (TF-1.5 3:47 (17-2); Attasauov (Iowa St.) 14-6 d. Lautzenheiser (WVU) 1-1 (MD 8-0); Drury (UV) 18-4 d. Brown (Missouri) 1-1 (Dec 6-2); Biscoglia (N. Iowa) 1-0 d. Madrigal (OU) 10-8 (MD 10-2)

141: Droegemueller (NDSU) d. Butler (OU) 7-11 (Dec 4-2); Hart (Missouri) 1-0 d. Smith (UV) 4-8 (Dec 9-2); Alirez (N. Colorado) 2-0 d. Happel (N. Iowa) 0-1 (Dec 7-2); Carlson (SDSU) d. Green (Wyo) 18-6 (Dec 6-2)

149: Gfeller (OSU) 2-0 d. Sax (NDSU) 0-1 (MD 9-0); Realbuto (N. Iowa) 1-0 d. Edmond (Missouri) 1-1 (Dec 3-1); Degen (Iowa St.) 17-3 d. Boyd (West Virginia) 1-1 (Dec 3-1); McDougald (OU) 11-4 d. Martinez (AF) 6-2 (Dec 8-6)

157: Carr (Iowa St.) 19-0 d. Garoutte (UV) 6-8 (TF-1.5 7:00 (18-3); Wright (Wyo) 17-5 d. Jacques (Missouri) 0-1 (TB-1 3-2); Thomas (OU) 17-5 d. Sheets (OSU) 0-1 (Dec 6-2); Franek (NDSU) 1-0 d. Holschlag (N. Iowa) 1-1 (Dec 8-4)

165: O'Toole (Missouri) 1-0 d. Grello (OU) 6-7 (Dec 6-1); Weber (NDSU) d. Wittlake (OSU) 0-1 (Dec 4-0); Yant (N. Iowa) 1-0 d. Snediker (UV) 7-6 (Dec 4-1); Hall (WVU) 2-0 d. Judge (Iowa St.) 13-12 (MD 13-5)

174: Plott (OSU) 2-0 d. Robin (WVU) 0-1 (MD 12-3); Runyon (N. Iowa) 2-0 d. Hastings (Wyo) 20-6 (Dec 5-1); Mocco (Missouri) 2-0 d. Mantanona (OU) 16-7 (Fall 6:39); DeVos (SDSU) 2-0 d. Devine (Iowa St.) 9-8 (Dec 3-0)

184: Keckeisen (N. Iowa) 2-0 d. Parker Jr (NDSU) 0-1 (MD 12-4); Geer (OSU) 1-0 d. Carman (WV) 1-1 (Dec 8-5); Kent (Missouri) 1-0 d. Samuelson (Wyo) 18-6 (Dec 6-2); Coleman (Iowa St.) 15-3 d. Keegan Moore (OU) 5-3 (Dec 9-5)

197: Buchanan (Wyo) 22-2 d. Bockman (UV) 12-8 (MD 12-4); Bastida (Iowa St.) 18-3 d. Elam (Missouri) 1-1 (Dec 4-3); Pentz (NDSI) 1-0 d. Woodley (OU) 21-6 (Dec 6-4); Sloan (SDSU) 2-0 d. Clothier (N. Colorado) 0-1 (Dec 5-1)

285: Hendrickson (AF) 4-0 d. Heindselman (OU) 12-11 (Dec 11-5); Nevills (SDSU) 2-0 d. Wolfgram (WVU) 0-1 (Dec 4-3); Schuyler (Iowa St.) 16-4 d. Metz (NDSU) 0-1 (SV-1 3-1); Surber (OSU) 2-0 d. Elam (Missouri) 0-1 (SV-1 6-4)

Round of 16

125: Jace Koelzer (N. Colorado) 1-1 won by decision over Jacob Svihel (Wyoming) 12-14 (Dec 6-5); Trevor Mastrogiovanni (OK State) 2-0 won by decision over Lucas Rodriguez (North Dakota State) 0-1 (Dec 7-1); Brody Teske (N. Iowa) 2-0 won by fall over Jared Van Vleet (Air Force) 3-1 (Fall 6:06); Taylor LaMont (Utah Valley) 7-3 won in sudden victory - 1 over Tanner Jordan (South Dakota State) 0-1 (SV-1 3-1)

133: Daton Fix (OK State) 2-0 won by tech fall over Dyson Kunz (N. Colorado) 0-1 (TF-1.5 6:17 (18-3)); Garett Lautzenheiser (West Virginia) 1-1 won by decision over Kellyn March (North Dakota State) 0-1 (Dec 9-5); Connor Brown (Missouri) 1-1 won by decision over Gabriel Tagg (South Dakota State) 0-1 (Dec 6-4); Anthony Madrigal (Oklahoma) 10-8 won by major decision over Sidney Flores (Air Force) 5-1 (MD 8-0)

141: Jacob Butler (Oklahoma) 7-11 won by decision over Ian Parker (Iowa St.) 9-2 (Dec 7-4): Ty Smith (Utah Valley) 4-8 won by decision over Carter Young (OK State) 0-1 (Dec 6-2); Andrew Alirez (N. Colorado) 2-0 won by decision over Cody Phippen (Air Force) 5-2 (Dec 8-1); Darren Green (Wyoming) 18-5 won by decision over Caleb Rea (West Virginia) 0-1 (Dec 6-2)

149: Kaden Gfeller (OK State) 1-0 won by fall over Daniel Kimball (South Dakota State) 0-1 (Fall 4:12); Josh Edmond (Missouri) 1-0 won by tech fall over Cameron Hunsaker (Utah Valley) 0-2 (TF-1.5 7:00 (19-4)); Jeff Boyd (West Virginia) 1-0 won by decision over Jaron Jensen (Wyoming) 19-8 (Dec 6-3); Dylan Martinez (Air Force) 6-1 won by decision over Christopher Sandoval (N. Colorado) 0-1 (Dec 8-4)

157: David Carr (Iowa St.) 18-0 won by fall over Giano Petrucelli (Air Force) 5-3 (Fall 4:54); Jacob Wright (Wyoming) 16-5 won by decision over Alex Hornfeck (West Virginia) 0-1 (Dec 5-1); Justin Thomas (Oklahoma) 16-5 won by major decision over Nathan Moore (N. Colorado) 0-1 (MD 14-3); Derek Holschlag (N. Iowa) 1-0 won by decision over Kenny O`Neil (South Dakota State) 0-1 (Dec 4-1)

165: Joe Grello (Oklahoma) 6-6 won by decision over Trey Brisker (Air Force) 4-3 (Dec 2-0); Luke Weber (North Dakota State) 1-0 won by decision over Nick Knutson (N. Colorado) 0-1 (Dec 6-2); Danny Snediker (Utah Valley) 7-5 won by decision over Tanner Cook (South Dakota State) 0-1 (Dec 9-4); Peyton Hall (West Virginia) 1-0 won by major decision over Cooper Voorhees (Wyoming) 23-12 (MD 11-3)

174: Dustin Plott (OK State) 1-0 won by major decision over Riley Habisch (North Dakota State) 0-1 (MD 14-4); Lance Runyon (N. Iowa) 1-0 won by major decision over Jackson Hemauer (N. Colorado) 0-1 (MD 8-0); Peyton Mocco (Missouri) 1-0 won by major decision over Kekana Fouret (Utah Valley) 11-10 (MD 13-4); Cade DeVos (South Dakota State) 1-0 won by decision over Sam Wolf (Air Force) 5-2 (Dec 5-2)

184: Parker Keckeisen (N. Iowa) 1-0 won by major decision over Jacob Thompson (Air Force) 5-2 (MD 14-5); Anthony Carman (West Virginia) 1-0 won by decision over Cade King (South Dakota State) 0-1 (Dec 5-2); Tate Samuelson (Wyoming) 18-5 won by major decision over Xavier Vasquez (N. Colorado) 0-1 (MD 13-1); Keegan Moore (Oklahoma) 5-2 won by decision over Jacob Armstrong (Utah Valley) 11-6 (Dec 7-6)

197: Stephen Buchanan (Wyoming) 21-2 won by fall over Jackson Moomau (West Virginia) 0-1 (Fall 5:00); Rocky Elam (Missouri) 1-0 won by major decision over John Gunderson (N. Iowa) 0-1 (MD 14-3); Jake Woodley (Oklahoma) 21-5 won by tech fall over Gavin Stika (OK State) 0-1 (TF-1.5 7:00 (23-8)); Tanner Sloan (South Dakota State) 1-0 won by fall over Kayne Hutchison (Air Force) 3-3 (Fall 2:15)

285: Wyatt Hendrickson (Air Force) 3-0 won by fall over Jacob Seely (N. Colorado) 0-1 (Fall 2:04); AJ Nevills (South Dakota State) 1-0 won by decision over Chase Trussell (Utah Valley) 10-7 (Dec 3-2); Sam Schuyler (Iowa St.) 15-4 won by tech fall over Terren Swartz (Wyoming) 12-16 (TF-1.5 7:00 (24-9)); Luke Surber (OK State) 1-0 won by major decision over Tyrell Gordon (N. Iowa) 0-1 (MD 13-3)