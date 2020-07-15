Yor Anei

Yor Anei is transferring to SMU.

Former Oklahoma State forward Yor Anei, who entered the transfer portal last month, is headed to SMU.

The 6-foot-10, 235-pound rim protector tweeted “Pony up #committed” on Wednesday with two SMU graphics of him in uniform. Anei averaged 8.2 points, 4.8 rebounds and just under 2 blocks per game in his sophomore campaign with OSU last year.

Anei and sophomore Hidde Roessink are the only two players who decided to enter the portal after OSU was hit with a one-year postseason ban by the NCAA. OSU finished last season with an 18-14 record and has a top-10 recruiting class this year.

— Frank Bonner II, Tulsa World