Sports Record March 3

1. Steve Carlile, Lee Benest, Jim Gladson, Van Robinson, 58; 2. Paul Steenson, Tommy Carr, Bob Henshaw, Quentin Maxwell, 59; 3. Ray Martin, Ed Lortz, Rob Jones, Jerry Lewis, 60; 4. Ken Ingram, Mel Gilbertson, Mike Griffin, Lloyd Skinner, 62; 5. Joe Bennett, Dave Heatherly, Dave Ostrander, Bill Cruikshank, Craig Crowder, 63; 6. Randy Rice, Dean Wiehl, Paul Scheffler, Bob Hunt, 63; 7. Stella Zuniga, Jerry Bennett, Ed Horton, Doyle Williams, 64; 8. Joe Widener, George Mills, Millard Clowers, Jerry Reed, 64; 9. Dennis Cavenah, Davy Snyder, Terry Stapleton, Herman Henderson, 65; 10. Johnny Baker, Dave Block, Jim Herron, Ken Kuge, 66; 11. Randy Craig, Tom Henderson, Tommy Henderson, Glen Dane, 66; 12. Harry Bailey, Bob Warner, Mark Nelson, Bob Phillipe, 66; 13. Will Cleveland, Finton Carpenter, Frank Wright, Ken Rentz, 66.

Shoots age or better

BATTLE CREEK: Jim Ingram, 80, shot 75; Ray White, 86, shot 79

MEADOWBROOK: Jim Heath, 85, shot 82

SHANGRI-LA: Jack Moore, 86, shot 85

SOUTH LAKES: John Gadd, 85, shot 77

Hole-in-one

INDIAN SPRINGS — RIVER COURSE: Lyndsey Barclay, No. 7, 134 yards, 7-iron

CHEROKEE HILLS: Harold Langdon, No. 16, 13 yards, 7-iron

College: Men

Wyoming Desert Intercollegiate

Palm Desert, California: Day 2

Team standings: 1. Nevada, 287-280-567 (-9); 13. Oral Roberts, 297-293-590 (+14)

ORU individuals: T6. Jackson Drake, 70-71-141; T11. Lane Wallace, 72-70-142; T56. Rocco Taylor, 76-73-149; T105. Dustin Hasley, 79-79-158; T108. Jared Strathe, 79-80-159

BASKETBALL

High School: Girls

2A Area at Skiatook

Fairland 42, Pawhuska 36

Preston 45, Afton 29

2A Area at Chickasha

Stratford 53, Okemah 44

3A Area at Verdigris

Tahlequah Sequoyah 38, Heavener 26

Morris 43, Metro Christian 32

3A Area at Stroud

Roland 44, Cascia Hall 29

4A Area at Checotah

Fort Gibson 54, Tecumseh 37

4A Area at Sapulpa

Inola 58, Locust Grove 49

Stillwell 39, Victory Christian 36

4A Area at Enid

Kingfisher 45, Cleveland 34

5A Area at Jenks

McAlester 32, Grove 31

5A Area at Owasso

Sapulpa 70, Noble 41

6A Area at Rogers

Sand Springs 50, Putnam City West 46

6A Area at Cleveland

BIXBY 49, UNION 47 (OT)

Union;19;9;11;6;2;--;47

Bixby;13;14;6;12;4;--;49

Union (17-6): Pitts 19, Hishaw 11, Malham 8, Smith 6, Penny 3.

Bixby (22-3): Wernli 20, Mayes 18, Nielsen 7, Baldwin 2, Daniel 2.

High School: Boys

A State Tournament

Fairgrounds Arena, OKC

Garber 57, Riverfield 46

2A Area at Skiatook

Warner 41, Chouteau-Mazie 39 (OT)

2A Area at Chickasha

Okemah 81, Mangum 75

2A Area at Hennessey

Merritt 71, Pawnee 65

3A Area at Verdigris

Morris 49, Lincoln Christian 45

3A Area at Stroud

Beggs 49, Valliant 47

Crooked Oak 63, Kellyville 62

3A Area at Enid

Claremore Sequoyah 56, Perry 46

3A Area at Verdigris

Vinita 42, Rejoice Christian 41

4A Area at Sapulpa

Hilldale 68, Pryor 51

4A Area at Sapulpa

Victory Christian 47, Verdigris 41

4A Area at Stride Bank Center Enid

OKC Douglass 55, Mannford 42

Central 67, Bethany 56

6A Area

WINNERS BRACKET

All games at 6:30 p.m. Friday. Winners advance to state tournament, March 10-12. Losers play Saturday night at site in parentheses for berth in the state tournament.

Washington vs. Broken Arrow at Rogers (Rogers)

Muskogee vs. Putnam West at Ponca City (Rogers)

Edmond North vs. Moore at Capitol Hill (Putnam City)

Edmond Memorial vs. Norman North at Noble (Putnam City)

LOSERS BRACKET

All games at 8 p.m. Friday. Losers eliminated. Winners play Saturday night at site in parentheses for berth in the state tournament.

Jenks vs. Tahlequah at Rogers (Rogers)

Owasso vs. Edmond Santa Fe at Ponca City (Rogers)

Choctaw vs. Putnam North at Capitol Hill (Putnam City)

Norman vs. Deer Creek at Noble (Putnam City)

5A Area

WINNERS BRACKET

All games at 6:30 p.m. Friday. Winners advance to state tournament, March 10-12. Losers play Saturday night at site in parentheses for berth in the state tournament.

Memorial vs. Edison at Sand Springs (Owasso)

Collinsville vs. OKC McGuinness at Cleveland (Owasso)

Del City vs. Midwest City at Edmond North (Westmoore)

Carl Albert vs. OKC Southeast at Putnam City (Westmoore)

LOSERS BRACKET

All games at 8 p.m. Friday. Losers eliminated. Winners play Saturday night at site in parentheses for berth in the state tournament.

Claremore vs. Rogers at Sand Springs (Owasso)

Coweta vs. McAlester at Cleveland (Owasso)

Guthrie vs. Lawton MacArthur at Putnam City (Westmoore)

El Reno vs. Ardmore at Edmond North (Westmoore)

College: Men

MIAA Conference Tournament

Kansas City, Missouri

ROGERS STATE 52, MISSOURI WESTERN 49

Rogers St.;27;25;--;52

Missouri Western;31;18;--;49

Rogers St.: Pullum 20, Saracco 9, Dean 8, Peacock 7, Jackson 2, Pearre 4, Obineke

Missouri Western: Fields 12, Mays 8, Bennett 6, Thames 6, Eames 4, Bubak 13

CENTRAL OKLAHOMA 77, NORTHEASTERN STATE 66

Northeastern St.;31;35;--;66

Central Okla.;41;36;--;77

Northeastern St.: Obukwelu 18, Perkins 9, Cook 8, Bailey 8, Arnold 8, Jones 9, Agu 4, Hartloff 2

UCO: Wade 23, Haydon 21, Wells 14, Givens 10, Turner 2, Richardson 7

SOFTBALL

High School

Thackerville 5, Madill 4

Caney 6, Madill 0

BASEBALL

High School

Owasso 27-19, U.S. Grant 0-0

First game

U.S. Grant;000;00X;X;--;0;0;1

Owasso;(10)85;4XX;X;--;27;13;0

Torres and Valdez; Phillips and Corbin. W: B. Phillips (1-0). L: Torres. HR: Skalnik, Flanary.

Second game

U.S. Grant;000;00X;X;--;0;0;1

Owasso;555;4XX;X;--;19;17;0

Rudia and Valdez; Farrell and McGuire. W: J. Farrell (1-0). L: Valdez.

Owasso 23, Coweta 4

Coweta;130;00;--;4;5;1

Owasso;(12)38;0;X;--;23;15;1

W. Mason, Dehues (1), Gay (3), N/A; K. Lovell, J. Davis (4) and Corbin, Anberson. W: Lovell. L: Mason. HR: Phillips.

Madill 9-19, Plainview 8-2

TENNIS

College: Women

TULSA 7, NORTH DAKOTA 0

Singles: 1. Laia Conde Monfort (Tulsa) def. Sapir Sela (ND) 6-3, 6-4; 2. Shura Poppe (Tulsa) def. Andrea Jansson 6-2, 6-2 (ND); 3. Maria Berlanga (Tulsa) def. Allie Ochotorena 6-3, 6-2 (ND); 4. Valeriya Rozenkova (Tulsa) def. Nore Heinitz 6-1, 3-6, [10-2] (ND); 5. Lily Hutchings (Tulsa) def. Angela Georgieva 6-0, 6-1 (ND); 6. Lian Benedejcic (Tulsa) def. Charlotte Bowles 6-0, 6-0 (ND)

Doubles: 1. Rozenkova/Berlanga (Tulsa) def. Sela/Jansson (ND) 6-1; 2. Monfort/Poppe (Tulsa) def. Ochotorena/Rizza (ND) 6-4; 3. Hutchings/Naranjo (Tulsa) def. Bowles/Heinitz (ND) 6-1

