Sports for the Record: Monday, May 31, 2021

Net: 1. Jason Bailey and Kenny Perry, 132; 2. Ted Andress and Retief Goosen, 133; 2. Jeff Jones and Mike Wier, 133; 4. Mark Marra and John Riegger, 135; 4. Mark Marra and Alex Cejka, 135; 6. Javier Gamarra and Alex Cejka, 137; 6. Bob Mareburger and Miguel Jimenez, 137; 6. Jason Bailey and Steve Stricker, 137; 9. Mac Keely and Retief Goosen, 138; 9. Marc McKee and KJ Choi, 138; 9. Kirk Fryer and Scott McCarron, 138; 9. Jared Andresen and Billy Andrade, 138; 9. Kevin Burdick and Ernie Els, 138; 9. Jeff Jones and Steve Stricker, 138; 15. Ben Hilborn and KJ Choi, 139; 15. John Hausam and KJ Choi, 139; 15. Barry Janssen and KJ Choi, 139; 15. Neil Jay and Retief Goosen, 139; 15. Todd Conklin and Alex Cejka, 139; 20. Alan Aaron and Kenny Perry, 140; 20. Rob Adkison and Steve Leaney, 140; 20. Mir Khezri and Jim Furyk, 140; 20. Brian Head and Mike Wier, 140; 24. Jared Andresen and Jim Furyk, 141; 24. John Fox and Jim Furyk, 141; 24. Mark Coolidge and Mike Wier, 141; 24. Marc Van Hooser and KJ Choi, 141; 24. Mark Boone and KJ Choi, 141; 24. Neil Jay and KJ Choi, 141; 24. Craig Loseke and Kenny Perry, 141; 24. Russ White and Steve Stricker, 141; 24. Bill Butts and Mike Wier, 141.