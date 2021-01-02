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Record: Local
agate

Record: Local

BASKETBALL

College: Men

Washburn 85, Northeastern St. 84, OT

High school: Boys

HILLDALE 72, LINCOLN 53

Hilldale;20;22;20;10;—;72

Lincoln Chr.;26;9;9;9;—;53

Hilldale (1-2): Brayson Lawson 19, Evan Smith 16, Ty O’Neal 15, Trey Gather 10, Logan Harper 6, Tanner Jones 2, Dylan Walker 2, Rylan Nail 2.

Lincoln (2-4): Noah Reimer 20, Grant Kaste 12, Kolbe Katsis 8, Zane Hampton 3, Logan Isbell 3, Tony Martocci 3, Gabe Scott 2, Luke Williams 2.

High school: Girls

HILLDALE 42, LINCOLN 35

Hilldale;10;10;9;13;—;42

Linconln Chr.;4;7;19;5;—;35

Hilldale (3-2): Skye Been 11, Madi Folsom 11, Celeste Wood 10, Riley Barnoskie 6, Nevaeh Johnson 2, Tearney Maxwell 2.

Lincoln (5-1): Adyson Roberts 15, Bayleigh Smith 10, Ellie Brueggemann 5, Grace Talley 3, Jordan Faulkner 2.

GOLF

Hole-in-one

LAFORTUNE PARK (Par 3): Ross Allison, No. 12, 142 yards, 8 iron.

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