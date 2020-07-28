BICYCLE LANE

Mike Robinson rides his bike in a new bicycle lane on 3rd Street and Boston Ave. Tuesday, Sept. 24, 2019. MIKE SIMONS/Tulsa World

 MIKE SIMONS

I drive along 11th Street in midtown Tulsa where a bicycle lane has been added.

I have never seen a bike on it, and I regularly travel to my favorite hamburger place west of my home. Now, there is only one lane traveling east and west.

This an inconvenience for everyone. Why was this necessary?

Douglas Kensell, Tulsa

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