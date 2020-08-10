Trump signs $3B-a-year plan to boost conservation, parks

President Donald Trump speaks during a signing ceremony for H.R. 1957 – "The Great American Outdoors Act," in the East Room of the White House, Tuesday, Aug. 4, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

 Alex Brandon

The United States has about 4.9 million cases and 160,000 deaths from COVID-19.

When President Donald Trump is confronted with the death toll, he says “It is what it is.”

This is leadership?

Edward McKay, Broken Arrow

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