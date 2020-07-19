Kinds of testing

There are two kinds of tests: viral tests to diagnose a current infection and antibody tests that may indicate whether you've been infected previously. The viral test involves a deep nasal swab that can be painful. Some antibody tests have been criticized for inaccurate results and should not be used diagnostically.

It is not yet known whether COVID-19 antibodies can protect someone being infected again or how long protection might last.

 Mike Simons/Tulsa World file

Unlike Gov. Kevin Stitt and other officials, COVID-19 test results are not instant or even available in 24-72 hours.

A family member was tested six days ago and is losing work hours until results are official. Calling every day has had no effect in getting the results.

This issue needs to be addressed immediately so test results can be as quick for every Tulsan as it is for the governor.

Letters to the editor are encouraged. Send letters to letters@tulsaworld.com.

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