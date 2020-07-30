Trump calls off Florida segment of GOP National Convention

President Donald Trump speaks during a news conference at the White House, Thursday, July 23, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

 Evan Vucci

I'm responding to the letter "Liberal media uses prejudicial language against President Trump (July 24)" that stated President Donald Trump was not given a chance.

The night of Trump's election, I shuddered. The next morning, I told myself and several of my friends "Hey, he's our elected president, I'm going to give him a chance and hope he does a great job."

That chance ended when, shortly after his inauguration, he claimed it to be the largest inauguration crowd ever. Clearly, it wasn't.

Then I told myself and several of my friends, "Here we go."

Jim Tuttle, Chandler

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