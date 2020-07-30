THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
SOUTHERN CRAIG COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
MAYES COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHERN WASHINGTON COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHWESTERN NOWATA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
NORTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 330 AM CDT.
* AT 1232 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS
ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
CLAREMORE... PRYOR...
PRYOR CREEK... SKIATOOK...
COLLINSVILLE... CHELSEA...
SALINA... OOLOGAH...
LANGLEY... ADAIR...
RAMONA... KETCHUM...
SPAVINAW... FOYIL...
DISNEY... TALALA...
BIG CABIN... VERA...
PENSACOLA... NEW ALLUWE...
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES ARE POSSIBLE IN THE
WARNED AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 248 AND 279.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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FLASH FLOOD...RADAR INDICATED;
EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR