Judge seeks more details on Trump's clemency for Roger Stone

In this Nov. 7, 2019, file photo, Roger Stone arrives at federal court in Washington. (AP Photo/Cliff Owen, File)

 Cliff Owen

An impeached president commutes a convicted felon ("Trump commutes longtime friend Roger Stone's prison sentence," July 11).

Move over James Buchanan and Andrew Johnson. Donald Trump is officially the worst president.

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