COVID-19 RECOVERY

EMT Ibeth Carpenter holds hands with her daughter, Gabby Carpenter, as she leaves the PAM Rehabilitation Hospital of Tulsa on Thursday. MIKE SIMONS/Tulsa World

 Mike Simons

The categories used on novel coronavirus infections and status include positive cases, hospital, deaths and recovered.

I'm not sure what recovered means. Could it mean, not in the hospital but not dead?

As I watch patients leave hospitals, they are in wheelchairs and beds. Are they considered recovered?

I would suggest a couple of new categories: fully recovered and recovering.

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