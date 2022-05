Column: We survived the long, chaotic journey to reach high school graduation

Editor’s Note: The following is the speech given by the Will Rogers College High School valedictorian, Stephany Ibarra-Gomez, at the school’s graduation on Saturday. She gave it in English and Spanish.

Good evening parents, friends, teachers, administration and, of course, the graduating class of 2022.

Today, we become Rogers graduates. Look around. When we entered high school just four years ago, we dreamed of this day. Many of our friends who started our freshman year with us have moved to different schools or chosen online school because of the pandemic. We all have made choices that have brought us to gather today and reward ourselves for the sacrifices and challenges that we have overcome.

Over the last few years, we have created a home at Will Rogers High School. Each of us has had our own unique experiences, filled with a combination of good times and tough times. We are here tonight to celebrate our achievements, our victories, and our successes as a family.

As Will Rogers loudly professed, “A successful outcome shows what hard work, perseverance and taking advantage of your opportunities will do for you.”

We have made it. All of us have survived through this long and chaotic journey, through a pandemic in the middle of our high school experience, through restless nights where it was only the world against us and our laptops, but we made it.

Our graduation denotes the finish of one more exceptional part in our lives. As Ropers, we have the potential to become the next generation of doctors and lawyers, engineers and construction managers, teachers and musicians, psychologists and nurses. We will all be taking different paths in our lives. So much is waiting for us after today.

We are the authors of our lives, and I am certain that we are already anxious to begin our next chapter. We are beyond grateful to have the support of our families, friends and fellow graduates to guide us throughout our new journey.

Will Rogers High School will always be our home away from home.

As we throw our graduation caps in the air, I want to let everyone know that I am very proud of us and amazing opportunities are waiting for us.

Congratulations, Class of 2022.

In Spanish:

Buenos días padres, amigos, maestros, administración y, por supuesto, la clase de 2022.

Hoy, nos convertimos en graduados de Rogers. Miren a nuestro alrededor, cuando ingresamos a la escuela preparatoria hace cuatro años, soñábamos con este día. Muchos de nuestros amigos que empezaron el primer año con nosotros se han mudado a diferentes escuelas o han elegido la escuela en línea debido a la pandemia. Todos hemos tomado decisiones que nos han unido hoy para recompensarnos por los sacrificios y desafíos que hemos superado.

En los últimos años, hemos creado un hogar en Will Rogers High School. Cada uno de nosotros ha tenido sus propias experiencias, llenas de una combinación de buenos momentos y tiempos difíciles, y estamos aquí esta noche para celebrar nuestros logros, nuestras victorias y nuestros éxitos como familia.

Como Will Rogers profesó un día, “un resultado exitoso muestra lo que el trabajo duro, la perseverancia y el aprovechamiento de sus oportunidades harán por usted”.

Lo hemos conseguido. Todos nosotros hemos sobrevivido a través de este largo y caótico viaje, a través de una pandemia en medio de nuestra experiencia escolar, a través de noches inquietas donde solo era el mundo contra nosotros y nuestras computadoras, pero lo logramos.

Nuestra graduación marca el final de una parte excepcional más en nuestras vidas. Como Ropers, tenemos el potencial de convertirnos en la próxima generación de médicos y abogados, ingenieros y manejadores de construcción, maestros y músicos, psicólogos y enfermeros. Todos tomaremos diferentes caminos en nuestras vidas, por lo que mucho nos espera después de hoy.

Somos los autores de nuestras vidas, y estoy segura de que ya estamos ansiosos por comenzar nuestro próximo capítulo. Estamos más que agradecidos de contar con el apoyo de nuestras familias, amigos y compañeros para guiarnos a lo largo de nuestro nuevo viaje.

Will Rogers siempre será nuestro hogar lejos de casa.

Mientras lanzamos nuestras gorras de graduación al aire, quiero que todos sepan que estoy muy orgullosa de nosotros y oportunidades increíbles estarán esperándonos.

Muchas Felicidades, Clase de 2022.

Stephany Ibarra-Gomez completed 64 college credits while in high school and will attend Tulsa Community College to pursue an associate’s degree in nursing. She is the first person in her family to attend college and plans to pursue a bachelor’s degree at Oklahoma State University.

