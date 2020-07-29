A broken cross arm on transmission lines near 81st Street and South Elwood Avenue reportedly left about 10,000 people without power in Jenks and parts of south Tulsa on Wednesday morning. 

Public Service Company of Oklahoma Spokesman Stan Whiteford said power was restored as of 9:45 a.m. 

Crews are still investigating, but Whiteford said it's believed the broken cross arm let the transmission lines fall onto distribution lines, locking them out and shutting off the power. 

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Stetson covers breaking news, general assignment and other stories. He previously worked at the Enterprise-Journal in Mississippi. He is from Broken Arrow and graduated with a journalism degree from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8466

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