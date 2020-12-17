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OU football: All-Big 12 first team honors includes three Sooners, no defensive players

OU football: All-Big 12 first team honors includes three Sooners, no defensive players

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Creed Humphrey portrait

Creed Humphrey was named the Big 12's top offensive lineman for the second consecutive season. The center has not allowed a sack during his career at Oklahoma.

 Ian Maule, Tulsa World

Oklahoma’s Creed Humphrey was named the Big 12’s offensive lineman of the year for the second consecutive season and he joined eight teammates gathered All-Big 12 first- or second-team honors, the conference announced on Thursday.

An OU player has been named offensive lineman of the year for five consecutive seasons.

It was the only specialty award captured by OU, which will play Iowa State in Saturday’s Big 12 Championship game.

Humphrey, Jeremiah Hall (FB) and Gabe Brkic (K) were named to the All-Big 12 first team in a vote by the 10 league coaches, who were not allowed to vote for their own players.

The bigger surprise is that no OU player was voted on the first team defense. The Sooners are atop nearly every statistic category as a team defense.

Humphrey has started 34 consecutive games and, according to Pro Football Focus, has not allowed a sack in his collegiate career (2,327 plays).

Humphrey joins former OU Big 12 offensive line winners Orlando Brown (2016 and 2017) as well as Dru Samia (2018). 

Hall is the All-Big 12 first-team fullback for the second consecutive season. He has five touchdown catches, which is second on the team and tied for third-most in the conference.

Brkic has made 16-of-21 field goals this season and has made three from 50 yards-plus. He’s also connected on all 40 of his PAT attempts.

The All-Big 12 second team included defensive linemen Ronnie Perkins, Isaiah Thomas and Perrion Winfrey, cornerback Trey Brown, offensive lineman Adrian Ealy and wide receiver Marvin Mims.

Iowa State owned the offensive player of the year (RB Breece Hall), defensive player of the year (LB Mike Rose), offensive newcomer of the year (WR Xavier Hutchinson), defensive co-freshman of the year (DB Isheem Young) and coach of the year (Matt Campbell).

View from the sidelines: Baylor at No. 11 Oklahoma

Watch Now: Guerin Emig and Bill Haisten break down this weekend's Big 12 and AAC title games

eric.bailey@tulsaworld.com

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