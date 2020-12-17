OU football: All-Big 12 first team honors includes three Sooners, no defensive players

Brkic has made 16-of-21 field goals this season and has made three from 50 yards-plus. He’s also connected on all 40 of his PAT attempts.
The All-Big 12 second team included defensive linemen Ronnie Perkins, Isaiah Thomas and Perrion Winfrey, cornerback Trey Brown, offensive lineman Adrian Ealy and wide receiver Marvin Mims.
Iowa State owned the offensive player of the year (RB Breece Hall), defensive player of the year (LB Mike Rose), offensive newcomer of the year (WR Xavier Hutchinson), defensive co-freshman of the year (DB Isheem Young) and coach of the year (Matt Campbell).
View from the sidelines: Baylor at No. 11 Oklahoma
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma linebackers DaShaun White (23) and David Ugwoegbu (2) tackle Baylor running back Trestan Ebner (1) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Perrion Winfrey (bottom left) and linebacker David Ugwoegbu (right) tackle Baylor quarterback Charlie Brewer during Saturday’s game.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Christian Morgan (4) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor place kicker John Mayers (95) is consoled by Baylor holder Jay Sedwick (89) after Mayers' miss field goal during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor quarterback Charlie Brewer (5) scrambles for yards during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma head coach Lincoln Riley leads his players through pregame drills during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) while Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) attempts to block during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) runs past Baylor defensive tackle Josh Landry (92) and linebacker Matt Jones (52) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
121020-tul-spt-emigblog Sooners
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) tackles Baylor running back Jonah White (33) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Kori Roberson (right) tips a pass from Baylor quarterback Charlie Brewer during Saturday’s game in Norman.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) slides after scrambling for yards during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma safety Delarrin Turner-Yell (32) tackles Baylor running back Jonah White (33) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor linebacker Dillon Doyle (44) and safety Jalen Pitre (8) tackle Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor running back Jonah White (33) fails to catch a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) tackles Baylor running back Trestan Ebner (1) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor linebacker Dillon Doyle (44) tackles Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma linebacker Robert Barnes (20) tackles Baylor running back Trestan Ebner (1) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) stiff arms Baylor safety Jalen Pitre (8) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Perrion Winfrey (8), linebacker David Ugwoegbu (2) and defensive back Tre Norwood (13), tackle Baylor quarterback Charlie Brewer (5) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Christian Morgan (4) intercepts a pass intended for Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Perrion Winfrey (8) and linebacker David Ugwoegbu (2) tackle Baylor quarterback Charlie Brewer (5) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor quarterback Charlie Brewer (5) shoves Oklahoma defensive back Tre Norwood (13) out of bounds while Norwood returns an interception during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) knocks away a pass intended for Baylor wide receiver Tyquan Thornton (9) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safeties Jalen Pitre (8) and JT Woods (22) break up a pass intended for Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safeties Zeke Brown (23) and JT Woods (22) tackle Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) sacks Oklahoma quarterback Spencer Rattler (7) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
A Baylor staff member holds back Baylor wide receiver Josh Fleeks (21) while he yells at Oklahoma linebacker DaShaun White (23) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive back Tre Norwood (13) intercepts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) celebrates with Oklahoma defensive back Tre Norwood (13) after Norwood's interception during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma wide receiver Trevon West (19) tackles Baylor wide receiver Gavin Holmes (6) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Christian Morgan (4) intercepts a pass intended for Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) sacks Baylor quarterback Charlie Brewer (5) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Christian Morgan (4) intercepts a pass intended for Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback Jaden Davis (left) knocks away a pass intended for Baylor wide receiver Tyquan Thornton on Saturday night in Norman.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive back Tre Norwood returns an interception while being pursued by Baylor offensive linemen during Saturday’s game.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Isaiah Thomas (95) celebrates after sacking Baylor quarterback Charlie Brewer (5), not pictured, during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback Jaden Davis (4) knocks away a pass intended for Baylor wide receiver Tyquan Thornton (9) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safeties Jalen Pitre (8) and JT Woods (22) break up a pass intended for Oklahoma wide receiver Drake Stoops (12) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive back Tre Norwood (13) returns an interception while being pursued by Baylor offensive linemen during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma head coach Lincoln Riley walks towards the locker room during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma offensive lineman Creed Humphrey (56) exits his team's locker room during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Security guards block Oklahoma fans from touching players during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) leaves his team's locker room during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma head coach Lincoln Riley jogs into the locker room after pregame warmups during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) leaves his team's locker room during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) scores a touchdown during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) and safety Delarrin Turner-Yell (32) celebrate after Graham's interception during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor quarterback Charlie Brewer (5) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback Tre Brown (6) watches as a pass falls incomplete while defending Baylor wide receiver Tyquan Thornton (9) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive lineman Kori Roberson (92) tips a pass from Baylor quarterback Charlie Brewer (5) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma running back T.J. Pledger (5) runs past Baylor safeties Christian Morgan (4) and JT Woods (22) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma linebacker Brian Asamoah (24) tackles Baylor running back Jonah White (33) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma cornerback D.J. Graham (9) and safety Delarrin Turner-Yell (32) celebrate after Graham's interception during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor quarterback Charlie Brewer (5) attempts a pass during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
120920-tul-spt-emigcolumn Sooners
Oklahoma running back T.J. Pledger (left) runs past Baylor safety JT Woods during the Sooners’ win Saturday in Norman.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) as he recovers an onside kick during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma defensive back Jeremiah Criddell (22) knocks a pass away intended for Baylor wide receiver Gavin Holmes (6) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Oklahoma head coach Lincoln Riley talks to his players during a sideline altercation during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Oklahoma vs Baylor
Baylor safety Jalen Pitre (8) tackles Oklahoma running back Rhamondre Stevenson (29) during a NCAA football game between Oklahoma and Baylor in Norman, Okla. on Saturday, Dec. 5, 2020.
Ian Maule, Tulsa World
Ditch the feeling of disconnection by being in the know.
$5 for 5 months for a limited time or 52 weeks at just $39.99 for a digital subscription. Subscribe today.
Watch Now: Guerin Emig and Bill Haisten break down this weekend's Big 12 and AAC title games
Get local news delivered to your inbox!
Subscribe to our Daily Headlines newsletter.