A man was killed late Saturday when hit by a train about a mile north of Lotsee, between Sand Springs and the Keystone Dam, just south of the Arkansas River.

Troopers identified the man as Ah Li Pa, 35, of Jenks.

The Oklahoma Highway Patrol reported that the crash occurred about 10:50 p.m. at 193rd West Avenue and Old Oklahoma 51. Troopers attributed the collision to the pedestrian's action.

Tags

Recommended for you