2020-07-30 ne-oksq805 p1

Yes on 805 President Sarah Edwards waves to a crowd at a rally for criminal justice reform in February. STETSON PAYNE/Tulsa World file

 Stetson Payne

Related content

'Our current system isn't working': SQ 805 advocates share data, stories in support of sentencing reform

OKLAHOMA CITY — State Question 805 has qualified for placement on a 2020 ballot, the Yes on 805 campaign announced Wednesday.

State Question 805 is a criminal justice reform measure that would end the use of sentence enhancements for repeat nonviolent offenders.

The Oklahoma Supreme Court ruled that nearly 250,000 of the campaign’s signatures were sufficient to place the state question on an upcoming ballot. And the question’s 10-day challenge period ended with no activity, according to a press release.

The last scheduled statewide election this year is the Nov. 3 general election. Gov. Kevin Stitt has until Aug. 24 to announce that the question has been placed on the Nov. 3 ballot.

Click here to read the rest of this story at oklahoman.com.

Featured video

kbranch@oklahoman.com

Tags

Recommended for you