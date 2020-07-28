...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 1 AM CDT WEDNESDAY THROUGH THURSDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF EAST CENTRAL OKLAHOMA...NORTHEAST
OKLAHOMA AND SOUTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN EAST CENTRAL OKLAHOMA...CHEROKEE...MUSKOGEE AND
OKFUSKEE. IN NORTHEAST OKLAHOMA...CRAIG...CREEK...DELAWARE...
MAYES...NOWATA...OKMULGEE...OSAGE...PAWNEE...ROGERS...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON OK. IN SOUTHEAST OKLAHOMA...MCINTOSH.
* FROM 1 AM CDT WEDNESDAY THROUGH THURSDAY MORNING.
* MULTIPLE ROUNDS OF SLOW MOVING, HEAVY RAIN PRODUCING
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY NIGHT
ACROSS MUCH OF EASTERN OKLAHOMA AND NORTHWEST ARKANSAS.
POCKETS OF LOCALLY HEAVY FLOODING RAINFALL ARE POSSIBLE, WITH
SEVERAL INCHES POSSIBLE IN SPOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
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Market Watch for Business Wednesday, July 29, 2020