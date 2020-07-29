...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...CREEK...
DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...
MUSKOGEE...NOWATA...OKFUSKEE...OKMULGEE...OSAGE...OTTAWA...
PAWNEE...PITTSBURG...PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON OK.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SCATTERED THUNDERSTORMS, WITH LOCALLY HEAVY RAIN, WILL REMAIN
POSSIBLE THIS AFTERNOON. ADDITIONAL THUNDERSTORMS ARE EXPECTED
TO REDEVELOP TONIGHT, ESPECIALLY ACROSS NORTHEAST OKLAHOMA.
GIVEN THE HIGH RAIN RATES AND SLOW STORM MOTIONS EXPECTED,
LOCALIZED FLOODING IS LIKELY. MOST AREAS WILL SEE AROUND AN INCH
OR TWO OF RAIN. HOWEVER, LOCALLY HIGHER AMOUNTS OF 3 TO 4
INCHES WILL BE POSSIBLE IN THE STRONGER STORMS THAT MOVE OVER
THE SAME LOCATIONS.
* ADDITIONAL THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAINFALL ARE EXPECTED
THURSDAY AFTERNOON AND NIGHT. THE FLOOD WATCH WILL LIKELY BE
NEEDED AGAIN FOR SOME AREAS, ESPECIALLY IN LOCATIONS THAT
RECEIVE HEAVY RAINFALL TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
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