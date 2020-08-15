Hell in the Heartland cover

“Hell in the Heartland: Murder, Meth and the Case of Two Missing Girls” is a book by Jax Miller.

Jax Miller, author of “Hell in the Heartland: Murder, Meth and the Case of Two Missing Girls,” is making the signing rounds and will pre-sign books that will be available after 3 p.m. Monday at the Book Exchange in Pryor.

The book is about the disappearance of Oklahoma teens Lauria Bible and Ashley Freeman, who disappeared in 1999.

The Book Exchange is located at 3 N. Adair St. in Pryor.

— From staff reports