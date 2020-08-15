...HEAT ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES AROUND 105 DEGREES ARE EXPECTED THIS
AFTERNOON.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
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