Hell in the Heartland cover

“Hell in the Heartland: Murder, Meth and the Case of Two Missing Girls” is a book by Jax Miller.

Jax Miller, author of “Hell in the Heartland: Murder, Meth and the Case of Two Missing Girls,” will attend a signing at The Book Exchange in Pryor Monday, Aug. 17. She will be there at 3 p.m. and stay a short while.

The book is about the disappearance of Oklahoma teens Lauria Bible and Ashley Freeman, who disappeared in 1999.

The Book Exchange is located at 3 N. Adair St. in Pryor.

— From staff reports

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389