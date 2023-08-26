Class 6AI
Pos. School (Previous) W-L
1. Bixby (1) 1-0
2. Union (2) 1-0
3. Mustang (5) 0-0
4. Edmond Santa Fe (7) 1-0
5. Owasso (3) 0-1
6. Jenks (4) 0-1
7. Broken Arrow (6) 0-1
8. Norman North (8) 0-0
9. Norman (10) 0-0
10. Moore (—) 1-0
Class 6AII
Pos. School (Previous) W-L
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1. Muskogee (1) 1-0
2. Stillwater (2) 0-1
3. Deer Creek (4) 1-0
4. Choctaw (3) 0-1
5. B.T. Washington (5) 0-1
6. Sand Springs (6) 1-0
7. Bartlesville (8) 0-0
8. Lawton (9) 0-0
9. Ponca City (7) 0-1
10. Putnam City (10) 0-1
Class 5A
Pos. School (Previous) W-L
1. MWC Carl Albert (1) 1-0
2. McAlester (2) 1-0
3. McGuinness (3) 1-0
4. Guthrie (4) 1-0
5. Del City (5) 1-0
6. Claremore (7) 0-0
7. El Reno (9) 1-0
8. Bishop Kelley (6) 0-1
9. Coweta (8) 0-1
10. Grove (10) 0-0
Class 4A
Pos. School (Previous) W-L
1. Wagoner (1) 0-0
2. Tuttle (2) 1-0
3. Poteau (3) 1-0
4. Blanchard (4) 0-0
5. Newcastle (5) 1-0
6. Clinton (7) 1-0
7. Weatherford (6) 0-1
8. Elk City (8) 1-0
9. Cushing (9) 0-0
10. Broken Bow (10) 0-1
Class 3A
Pos. School (Previous) W-L
1. Heritage Hall (1) 0-0
2. Lincoln Christian (2) 1-0
3. Metro Christian (3) 0-0
4. Perkins-Tryon (4) 0-0
5. Stigler (7) 1-0
6. Verdigris (6) 0-0
7. Holland Hall (5) 0-1
8. Bristow (8) 0-0
9. Marlow (9) 0-0
10. Cascia Hall (10) 0-1
Class 2A
Pos. School (Previous) W-L
1. Millwood (1) 0-0
2. Washington (2) 1-0
3. Beggs (3) 0-0
4. Victory Christian (4) 1-0
5. Jones (5) 1-0
6. Chandler (6) 0-0
7. Rejoice Christian (6) 1-0
8. Prague (9) 1-0
9. Kiefer (10) 1-0
10. Cl. Sequoyah (—) 1-0
Class A
Pos. School (Previous) W-L
1. Fairview (1) 1-0
2. Stroud (2) 0-0
3. Hominy (3) 1-0
4. Colcord (4) 0-0
5. Woodland (5) 0-0
6. Ringling (6) 0-0
7. Tonkawa (7) 1-0
8. Minco (8) 1-0
9. Hooker (9) 0-0
10. Mangum (—) 1-0
Class B
Pos. School (Previous) W-L
1. Regent Prep (1) 1-0
2. Laverne (2) 1-0
3. Seiling (3) 0-0
4. Dewar (4) 0-0
5. Velma-Alma (5) 1-0
6. Okla. Bible (6) 1-0
7. Covington-Douglas (8) 1-0
8. Weleetka (7) 0-1
9. Hollis (9) 0-0
10. Shattuck (10) 1-0
Class C
Pos. School (Previous) W-L
1. Tipton (2) 0-0
2. Timberlake (1) 0-1
3. Waynoka (3) 1-0
4. Wesleyan Christian (4) 0-0
5. Mt. View-Gotebo (5) 0-0
6. Wilson (6) 0-0
7. Maud (7) 0-1
8. Maysville (8) 1-0
9. Buffalo (9) 0-0
10. Thackerville (10) 0-1