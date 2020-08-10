THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 432 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. AROUND AN INCH OF RAIN HAS FALLEN IN SPOTS.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... BROKEN ARROW...
BIXBY... JENKS...
GLENPOOL... CATOOSA...
JENKS RIVERSIDE AIRPORT... LIBERTY...
LEONARD...
ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS
ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 220 AND 232.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
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