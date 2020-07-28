...FLASH FLOODING POSSIBLE TODAY ACROSS PORTIONS OF NORTHEAST
AND EAST-CENTRAL OKLAHOMA...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF EAST CENTRAL
OKLAHOMA...NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN EAST-CENTRAL OKLAHOMA...CHEROKEE...MUSKOGEE AND
MCINTOSH. IN NORTHEAST OKLAHOMA...DELAWARE...MAYES AND WAGONER.
* THROUGH THIS AFTERNOON.
* MULTIPLE ROUNDS OF SLOW MOVING, HEAVY RAIN PRODUCING
THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TODAY ACROSS PORTIONS OF NORTHEAST
AND EAST-CENTRAL OKLAHOMA, ON THE EASTERN SIDE OF AN UPPER
LEVEL LOW PRESSURE. POCKETS OF LOCALLY HEAVY FLOODING RAINFALL
ARE POSSIBLE, WITH SEVERAL INCHES POSSIBLE IN SPOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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