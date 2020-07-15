OSU Campus

The Oklahoma State University campus. STEPHEN PINGRY/Tulsa World file

 STEPHEN PINGRY

STILLWATER — Five Wagoner County students made honor rolls at Oklahoma State University for the spring semester.

Wagoner’s Jacob Mathews and Kai Matthews made the President’s Honor Holl while Coweta’s Sara Martin also made that list.

On the Dean’s Honor Roll from Coweta were Kathryn Martin and Ashleigh Martin.

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