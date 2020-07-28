Nineteen year old Joshua Salingue caught a 9 pound 3 ounce hybrid bass at Skiatook Lake on July 17.

The hybrid was 28 inches long and was caught on a white gig about 8:30 a.m. The fish comes very close to the record hybrid bass caught at Skiatook lake.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.