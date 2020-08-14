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Lindsey Renuard News Editor

Editor’s Note: Skiatook police department arrests/detentions for the period from Friday, August 7, 2020, through early morning Friday, August 14, 2020. Information is obtained from the Skiatook Police Department and court records. Arrest or detention is not proof of guilt.

8.10

Jonathan Preston Arnold. Public intoxication.

Jesse Leroy Gourd, of Skiatook.DUI.

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Managing Editor

Lindsey is the managing editor for the Skiatook Journal. She holds an M.A in English from the University of Central Oklahoma. Prior to the start of her news career in 2011, Renuard was a professor of English at the University of Central Oklahoma.

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