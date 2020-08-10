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White House coronavirus response coordinator Dr. Deborah Birx holds her face mask as she speaks during a White House Coronavirus Task Force briefing at the Department of Education in Washington, D.C., on Wednesday. She will be visiting Oklahoma next week. Manuel Balce Ceneta/AP

 Manuel Balce Ceneta

I really want to believe that our government and all the experts are right when they tell us what to do to deal with the COVID-19 threat.

But then, when I was going to Ceclia Clinton Elementary School in the 1950s, I really wanted to believe that our government and all the experts were right when they told us that “duck and cover” under our school desks would protect us from a Russian atomic bomb attack.

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