8:04 a.m. – 8500 blk. N. Owasso Expy. Check on suspicious person. Check on female walking down roadway. Handled.
9:55 a.m. – 11800 blk. N. 118 E. Ave. Welfare check. 911 hang-up call. Handled.
10:26 a.m. – 9000 blk. N. 121 E. Ave. Hobby Lobby. Drugs found. Officer initiated. Report info taken.
12:09 p.m. – 11700 blk. N. 118 E. Ave. Domestic in progress verbal. Family arguing at residence. Handled.
12:19 p.m. – 12900 blk. E. 86 St. N. Walmart Neighborhood Market. Juvenile child abuse. Male left children in vehicle at business. Unable to locate.
1:38 p.m. – 8800 blk. N. 130 E. Ave. Domestic in progress verbal. Family members arguing at residence. Report info taken.
4:32 p.m. – 7400 blk. Maple Leaf Dr. Welfare check. Request for check on female at apartment. Handled.
6:27 p.m. – 12100 blk. E. 96 St. N. Walmart Supercenter. Shoplifting in progress. Hispanic female and white male stealing from business. Handled.
10:41 p.m. – 300 blk. E. 2 Ave. Kum & Go. Check on suspicious person. Officer initiated. Handled.