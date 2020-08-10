owasso police

 ART HADDAWAY/Owasso Reporter

 By Art Haddaway Editor

Friday-Saturday, Aug.7-8

No arrests

Sunday, Aug. 9

James Eddie Cook, 53, of Owasso. DUI-2nd offense, leaving scene of collision involving injury, failure to yield for emergency.

Chris Ann Potter, homeless. Booked by Collinsville PD. Public intoxication, resisting arrest.