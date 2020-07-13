Arrests

Below is a list of Owasso arrests out of Tulsa County for Saturday, July 11 and Sunday, July 12:

Saturday, July 11

Kristin Jhenet Johnston, 28, of Owasso. Booked by Owasso PD. Public intoxication.

Sunday, July 12

Michael James Cooper, 47. Booked by Collinsville PD. FTA/affixing improper license plate to MV.

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