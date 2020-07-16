...HEAT ADVISORY FOR TODAY HAS BEEN CANCELLED...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT
THURSDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES FROM 105 TO 108 DEGREES EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST AND WEST CENTRAL ARKANSAS.
* WHEN...FROM NOON TO 8 PM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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