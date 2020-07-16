...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT THURSDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A HEAT ADVISORY,
WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM CDT THURSDAY.
* WHAT...HEAT INDEX VALUES AROUND 105 DEGREES WILL CONTINUE FOR
THE REMAINDER OF THE AFTERNOON HOURS. HEAT INDICES ARE FORECAST TO
CLIMB BACK INTO THE 105 TO 110 DEGREE RANGE THURSDAY AFTERNOON.
* WHERE...MOST OF EASTERN OKLAHOMA AND WEST CENTRAL ARKANSAS.
* WHEN...FROM NOON TO 8 PM WEDNESDAY.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR
CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED
TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL
911.
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